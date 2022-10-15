В Беларуси на 2023 год запасли столько сахара, что хватит как для внутренних нужд, так и для поставок за рубеж

Утверждается, что дополнительные запасы на будущий год и хороший урожай сахарной свеклы в Беларуси снимают вопросы по обеспечению спроса на сладкий продукт со стороны населения и промышленности, так что возможны будут и активные поставки товара за границу — они уже начались, пишет Myfin.by.

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, главой ведомства совместно с председателем концерна «Белгоспищепром» был подписан график поставок сахара на 2023 год.

Отмечается, что документ обеспечит непрерывное снабжение продуктом внутреннего рынка и позволит полностью удовлетворить его нужды. Предприятиям график даст возможность без задержек осуществлять поставки за рубеж по договорам экспорта.

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Алексей Богданов, глава МАРТ заявил, что в нынешнем году в Беларуси получен хороший урожай сахарной свеклы. Он также напомнил об увеличении объёма запасов сахара для внутренних нужд на 20 тыс. тонн для следующего года. Также он отметил, что на Белорусской универсальной товарной бирже начал действовать новый механизм продажи сахара – при помощи биржевых торгов за границу удалось реализовать уже свыше 2 тыс. тонн продукта.