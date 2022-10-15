У вас бывало такое, что при виде миленького котенка или например, щеночка, возникало непреодолимое желание стиснуть этот комочек до хруста костей? Или, может, хотелось укусить пухленькую щечку младенца? Этот феномен назвали «милой агрессией». Theoryandpractice рассказали, что это такое.

Что такое «милая агрессия»?

«Милая агрессия» впервые была описана в 2015 году группой учёных из Йельского университета, возглавляемой Орианой Арагон. Они исследовали причины и интенсивность агрессивной реакции при виде милых объектов — детёнышей животных или маленьких людей.

Под агрессивной реакцией подразумевается любое поведение, которое может нанести вред живому существу: слишком сильные, удушающие объятия, щипки, укусы. Многих людей, отмечавших у себя подобную реакцию на новорожденных младенцев или детёнышей животных, одолевал страх: неужели вид маленьких беззащитных созданий будит в них садистов? С «милой агрессией» со стороны человека могут сталкиваться не только животные и дети, но и другие взрослые люди, например романтические партнёры, которых периодически хочется «укусить от нежности».

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В ходе исследований выяснилось, что «милая агрессия» — это не патология, а скорее норма. В рамках своей работы Арагон вместе с коллегами пригласили добровольцев и предложили им просматривать фото детенышей животных, контрольной группе показывали фотографии взрослых особей. В качестве способа контроля эмоциональной реакции использовалась пупырчатая плёнка — чем сильнее был эмоциональный отклик, тем больше пузырьков лопали добровольцы. Как и ожидали учёные, при просмотре изображений детёнышей испытуемые реагировали сильнее. 64% испытуемых признавались, что изображение животного было таким милым, что они чувствовали непреодолимое желание сжать его в объятиях.

Тогда учёные решили проверить: может, тактильный стимул, что-то маленькое и пушистое, сможет поставить психику на ручник и предотвратить деструктивное поведение? Поэтому для следующего эксперимента добровольцам давали подушку, сшитую из мягкого, пушистого и шелковистого материала. Вторая группа добровольцев просматривала изображения детёнышей без тактильного стимула. Учёные ожидали, что добровольцы с игрушкой на коленях будут вести себя менее агрессивно, но результат оказался противоположным: при наличии тактильного стимула респонденты демонстрировали более высокий уровень «милой агрессии».

С настоящей агрессией у «милой» мало общего. Их объединяют линии поведения, которые так или иначе предполагают причинение вреда. Но в рамках истинной агрессии причинение вреда происходит намеренно, с целью сделать больно другому человеку или живому существу. Люди, замечавшие за собой «милую агрессию», искренне пугались собственной реакции, ведь в их цели никогда не входило издевательство над слабыми существами. В чём же дело?

Откуда берется «милая агрессия»?

Учёные пришли к мысли, что «милая агрессия — это двойственная эмоция, такой адаптивный механизм, который спасает нашу нервную систему от перегрузок. Милые существа вызывают такую сильную эмоциональную реакцию, что даже у нормального человека со здоровой психикой «зашкаливает мимиметр».

В этот момент система мотивации и награждения выходит из-под контроля, мозг просто перекрывает от уровня положительных эмоций, который становится близким к эйфории. Мозг, конечно, любит радоваться, но состояние эйфории для него не менее опасно, чем стресс: фокус внимания рассеивается, скорость реакции снижается, человек становится максимально беззащитным, при необходимости он просто не сможет сорваться с места и побежать, защищая себя. Поэтому мозг включает противоположную эмоцию, чтобы его не замкнуло от уровня милоты.

С подобным механизмом двойственных эмоций человек может столкнуться в различных ситуациях: когда плачет, хотя испытывает очень сильную радость, или когда начинает улыбаться или даже смеяться, чувствуя грусть или сильный страх. Такие противодействующие эмоциональные реакции выпускаются, чтобы сбалансировать эмоции и в конце концов привести систему к равновесию.

Поэтому не стоит бояться, если вы испытываете желание зацеловать своего пушистика до посинения. Скорее всего, вы любите его настолько сильно, что даже ваш собственный мозг еле справляется с этим чувством.