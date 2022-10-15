Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета — 2022» численность диких животных в мире уменьшилась на 69% в период с 1970 по 2018 год, пишет Naked-science.

Индекс живой планеты WWF, включающий данные о 32 000 популяций различных видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, показывает ускоряющееся снижение их численности на планете Земля.

Согласно данным Фонда дикой природы, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна численность диких животных сократилась на 94%, в Африке — на 66%, в Азии и Тихоокеанском регионе — на 55%, в Северной Америке — на 20%. В Центральной Азии и Европе число диких животных уменьшилось на 18%.