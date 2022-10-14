Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признаёт референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Sputnik.

В документе содержится требование к России пересмотреть заявление об аннексии украинских территорий.

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BREAKING The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia‘s «illegal so-called referendums» in regions within #Ukraine‘s internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration. In favour: 143 Against: 5 Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

За резолюцию проголосовали 143 страны, 35 воздержались, Россию поддержали пять членов ООН — сама Россия, Беларусь, Северная Корея (КНДР), Никарагуа и Сирия.

Для сравнения: за резолюцию с осуждением аннексии Крыма проголосовало меньше на 43 страны, а за мартовскую резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину, — на две. Даже вторжение СССР в Афганистан в январе 1980 года осудили меньше стран: тогда было 104 голоса против 18.

О тех, кто воздержался

По «крымской» резолюции 2014 года против осуждения аннексии Крыма голосовали Армения, Боливия, Куба и Зимбабве. Сейчас они воздержались. Также сейчас воздержался и Судан (как и отделившийся от него в 2011 году Южный Судан), пишет Meduza, ссылаясь на заявления политиков.

Венесуэла, как и Иран, вообще не смогла голосовать, так как их лишили голосов за хроническую неуплату членских взносов. А в Буркина-Фасо только что произошёл очередной военный переворот, и им сейчас не до этого. Или у страны попросту нет денег на содержание миссии в ООН и уплаты членских взносов, как у Венесуэлы.

Среди воздержавшихся от голосования по резолюции 12 октября преобладают страны Африки: 19 из 35 стран располагаются на этом континенте. Одни из них воздержались из принципиального нейтралитета, а другие настаивают на дипломатическом разрешении конфликта.

Что касается крупных «воздержавшихся» стран, то основа всей внешней политики Индии осталась неизменной — дружить со всеми, кто предлагает дружбу. Кроме того, у страны «под боком» сразу два опасных соперника — это Пакистан (он тоже воздержался под предлогом того, что видит себя потенциальным медиатором конфликта) и Китай. Индия не может позволить себе увеличивать список врагов.

Своей нейтральной позиции Китай придерживается довольно методично и последовательно. Также Китай всегда подчёркивает, что выступает за территориальную целостность, суверенитет и другие нормы международного права. У Китая есть проблема Тайваня, поэтому любое публичное осуждение каких угодно попыток аннексии ему очень не нравится.