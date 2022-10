Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признаёт референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Sputnik.

В документе содержится требование к России пересмотреть заявление об аннексии украинских территорий.

BREAKING

The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia‘s «illegal so-called referendums» in regions within #Ukraine‘s internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.

In favour: 143

Against: 5

Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv

— UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022