В непростых условиях кризиса в Германии всё ещё находятся некоторые категории товаров, которые можно купить дешевле, чем обычно.

Ситуация в Германии непростая. Уровень инфляции в сравнении со значениями за прошлый год вырос на 7,9%. Цены на природный газ и лёгкий мазут в последние месяцы резко выросли.

Такие резкие изменения произошли всего за последние полгода. Основными причинами стали цены на энергоносители и продукты. Как сообщает Федеральное статистическое управление, в августе 2022 года потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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И вот хорошие новости для обычных потребителей. Федеральное статистическое управление проанализировало ситуацию на рынке мобильных телефонов и телевизоров. Согласно исследованию, цены на них упали в сравнении с 2015 годом.

Средняя цена на телевизоры в августе 2022 года упала на 34,5% по сравнению с 2015 годом. Даже на мобильные телефоны без контракта цены существенно упали. По сравнению со среднегодовой стоимостью в 2015 году, телефоны подешевели на 24,6%.

В Германии на данный момент наблюдается спад в розничной торговле. Немцы стали меньше тратить.

Учитывая общую динамику цен, постоянно растущие затраты на энергоносители и неопределённую экономическую ситуацию, вполне понятно, что люди в Германии предпочитают дважды подумать, прежде чем что-либо купить.

С другой стороны, зная о падающих ценах и предстоящем чемпионате мира по футболу, многие могут и захотеть поменять свой старый телевизор. Сейчас самый лучший момент сделать такую покупку.

В дополнение к этому все современные модели телевизоров потребляют намного меньше электроэнергии. С постоянно повышающимися ценами на энергоносители это большой плюс и возможность сэкономить на коммунальных счетах.