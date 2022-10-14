Недавно «Кур’ер» опубликовал письмо случчанки, которая жаловалась, что в одной из слуцких мастерских её машину «мурыжили» 4 месяца, но в итоге сделали ещё хуже. Ситуацию по нашей просьбе прокомментировал слуцкий юрист Иван Райкевич.

«Мы видим яркий пример того, что бывает, если работать с незнакомыми «мастерами», без договора, по предоплате и оставляя машину в каких-то гаражах. В настоящее время потребителю будет очень сложно доказать, какие именно работы он просил выполнить «мастера», в каком состоянии был передан автомобиль, что сломал горе-ремонтник, а что уже было сломано. Перспектива вернуть свои деньги для потребителя выглядит довольно туманной.

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Чтобы не попасть в такую ситуацию и не нарваться на тех, кто работает нелегально, без гарантий, нужно запомнить следующее. Порядок оказания услуг по ремонту автомобилей регламентирован Правилами бытового обслуживания потребителей (глава 15). Согласно им, при приёмке автомобиля в ремонт оформляется документ, подтверждающий заказ. В этом документе обязательно должны содержаться следующие сведения:

наименование документа;

наименование и место нахождения исполнителя, а если исполнителем является индивидуальный предприниматель – его ФИО, место жительства, сведения о госрегистрации, наименовании органа, зарегистрировавшего ИП;

ФИО, место жительства, контактный телефон заказчика;

наименование оказываемой услуги;

тариф на оказываемую услугу, предварительную стоимость заказа в белорусских рублях (указание тарифа и стоимости в иностранной валюте допускается в установленных законодательством случаях оказания услуг за иностранную валюту);

дату оформления заказа и планируемый срок оказания услуги;

наименование, описание, количество и стоимость материала (изделия), переданного заказчиком для оказания услуги;

стоимость материала исполнителя, используемого при оказании услуги, если она не включена в тариф;

другие сведения, связанные со спецификой оказываемой услуги;

марка, модель, год выпуска, регистрационный знак (при наличии), пробег (при наличии), номер кузова (код VIN) автомобиля и иная дополнительная информация;

порядок согласования перечня, стоимости и сроков дополнительных работ, необходимость выполнения которых может возникнуть в процессе оказания услуги по техобслуживанию и ремонту;

подписи исполнителя и заказчика.

Документ, подтверждающий заказ, оформляется в двух экземплярах, один из которых выдаётся заказчику, а другой остаётся у исполнителя.

В случае если исполнитель отказывается подписывать и составлять какие бы то ни было документы, не хочет указывать сроки начала и окончания работ, суммы, то это повод задуматься, стоит ли работать с подобными мастерами и как вы будете отстаивать свои права, если работа окажется некачественной».