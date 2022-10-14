Люди недели: почтальон, работник культуры, психотерапевт и умельцы из Слуцка

На этой неделе «Кур’ер» поздравлял с профессиональными праздниками почтальонов и работников культуры. Ко Дню психического здоровья мы опубликовали советы врача-психотерапевта о том, как сохранить спокойствие в кризисную эпоху. А ещё рассказали про двух парней-умельцев.

Олег Пинчук

Олег Пинчук — пресс-секретарь СФК «Слуцк», но в городе его знают и как работника культуры и режиссёра народного театра имени Голубка. В преддверии Дня работника культуры он рассказал, что самым важным культурным событием последнего времени для него стало мероприятие, когда Слуцк выбрали культурной столицей Беларуси. А самым главным своим детищем он считает спектакль «Пінская шляхта, альбо Брутальная гісторыя», который, кстати, собирается скоро повторить на сцене ДК.

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Поговорили с режиссёром из Слуцка Олегом Пинчуком «Работник культуры может сделать праздник из ничего».

Светлана

Светлана — почтальон, который приносит письма и посылки в редакцию «Кур’ера». Перед Всемирным днём почты мы её поздравили и поговорили с ней. Оказалось, Светлана работает почтальоном уже 17 лет. Она сказала, что почтальон должен быть добрым, контактным, умеющим общаться с людьми, потому что он не только разносит почту, но и посещает пенсионеров, оказывает им услуги. «Работа у нас не из лёгких, поэтому я желаю коллегам в первую очередь здоровья», — сказала Светлана.

которая приносит нам корреспонденцию «Работа не из лёгких, нужно быть добрым». Поговорили с почтальоном из Слуцка,

Наталья Руткевич

Наталья Руткевич — врач-психотерапевт из Слуцка. Ко Дню психического здоровья она посоветовала случчанам способ сохранить душевное спокойствие в эпоху глобальных стрессов: «У меня есть одно рабочее правило, которое на практике срабатывает всегда. Я его называю «Сохраняй рутину!». Ваша задача — при любых изменяющихся событиях и обстоятельствах постараться вести максимально привычный для вас образ жизни».

когда кругом тревога и напряжение «Сохраняйте рутину!» Психотерапевт из Слуцка советует, как сберечь психическое здоровье,

Александр Зданкевич и Егор Шаржанович

Александр Зданкевич и Егор Шаржанович — два друга из Слуцка, которые восстановили два советских мотоцикла «Днепр». «Три года назад смотрел видео в интернете, — рассказывает Александр. — Попался на глаза ролик о восстановлении мотоцикла МТ-10, и меня зацепило. Понял, что хочу такой же». Интерес к мотоциклам у Егора появился благодаря Александру. И с покупкой мотоцикла «Днепр» МТ-11 Егору помогал тоже он. Парни вместе восстанавливали мотоциклы.