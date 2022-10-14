В четверг, 13 октября, Синод РПЦ в Москве отправил епископа Слуцкого и Cолигорского Евсевия служить в должности викария в Витебской епархии.

«Это вызвало бурю негативных эмоций у прихожан храмов епархии, а также священства», — пишет «Электронный Солигорск».

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Автор письма, которое получил солигорский портал, считает перевод Евсевия в другую епархию несправедливым и говорит о том, что прощальная служба епископа состоится в ближайшее воскресенье в кафедральном соборе.

Напомним, что в августе слуцкие православные верующие собирали подписи, чтобы епископа Евсевия оставили главой епархии.