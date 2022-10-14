На Слуцком рынке продается фейхоа, долго оно не хранится, вкус у него как у незрелой земляники, говорят, что очень полезен после операций. Его перекручивают с медом. Привозят его каждую осень, но продают не долго. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 14 октября. Некоторые цены менялись на ходу.

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,7 рубля за 1 килограмм
  • Капуста пекинская – 4 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы — 3,90 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский —2,50 — 3,50 рублей за 1 килограмм
  • Помидоры – 1-3 рубля за 1 килограмм в зависимости от сорта
  • Картофель – 0,8 — 1 рубль за 1 килограмм
  • Морковь – 1 рубль за 1 килограмм
  • Свёкла – 1 рубль за 1 килограмм
  • Лук — 1,20 рубля за 1 килограмм
  • Баклажан — 3,8 рублей за 1 килограмм
  • Лук-севок – 6,50 рублей за килограмм
  • Дайкон – 3 рубля за килограмм
  • Тыква – 1,50 рубля за килограмм
  • Кукуруза – 0,50 рублей за штуку (не вареная)

Фрукты и ягоды

  • Арбуз — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Банан — 4 рубля за 1 килограмм
  • Виноград «Киш-миш» – 5,50 рублей за 1 килограмм
  • Виноград «Кардинал» и «Молдова»– 5,80 рублей за 1 килограмм
  • Дыня – 3 рубля за 1 килограмм
  • Помело — 7 рублей за 1 килограмм
  • Авокадо — 13 рублей за 1 килограмм
  • Груша — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки – 0,5 рублей за 1 килограмм (опад)
  • Яблоки – 1 рубль за 1 килограмм (снятые)
  • Сухофрукты – 5 рубля за 0,5 килограмма
  • Слива — 2,50 рубля за 1 килограмм
  • Киви — 8 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Хурма «Королёк» – 4,50 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 8,50 рублей за 1 килограмм
  • Гранат — 7,50 рублей за 1 килограмм
  • Фейхоа — 10 рублей за 1 килограмм
  • Клюква – 8-10 рублей за 1 килограмм

Разное

  • Зелень (петрушка) – 1 рубль за пучок
  • Чеснок – 0,40 рублей за 1 штуку
  • Орех грецкий – 10 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные – 1,50 рублей за 200-граммовый стакан
  • Щавель – 4 рубля за 0,5 литра
  • Фасоль – 2 рубля за стакан
  • Приправа домашняя 1,50 рублей за 100-граммовый стакан
  • Хрен – 1,50 рублей за пучок (5 корней)
  • Лавровый лист – 3,50 рублей за ветку
  • Перец острый – 15 рублей за 1 килограмм

Рассада, деревья, кустарники

  • Цветы – от 3-10 рублей
  • Куст хризантемы – 2-3 рубля
  • Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
  • Груша, вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 саженец
  • Абрикос — 25 рублей за 1 саженец
  • Персик, нектарин — 30 рублей за 1 саженец
  • Кусты малины – 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 7 рублей за 1 куст
  • Кусты крыжовника – 8 рублей за 1 куст
  • Туи, ели декоративные – от 15 до 35 и выше в зависимости от размера