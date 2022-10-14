На Слуцком рынке продается фейхоа, долго оно не хранится, вкус у него как у незрелой земляники, говорят, что очень полезен после операций. Его перекручивают с медом. Привозят его каждую осень, но продают не долго. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 14 октября. Некоторые цены менялись на ходу.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,7 рубля за 1 килограмм
- Капуста пекинская – 4 рублей за 1 килограмм
- Огурцы — 3,90 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский —2,50 — 3,50 рублей за 1 килограмм
- Помидоры – 1-3 рубля за 1 килограмм в зависимости от сорта
- Картофель – 0,8 — 1 рубль за 1 килограмм
- Морковь – 1 рубль за 1 килограмм
- Свёкла – 1 рубль за 1 килограмм
- Лук — 1,20 рубля за 1 килограмм
- Баклажан — 3,8 рублей за 1 килограмм
- Лук-севок – 6,50 рублей за килограмм
- Дайкон – 3 рубля за килограмм
- Тыква – 1,50 рубля за килограмм
- Кукуруза – 0,50 рублей за штуку (не вареная)
Фрукты и ягоды
- Арбуз — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Апельсин — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Банан — 4 рубля за 1 килограмм
- Виноград «Киш-миш» – 5,50 рублей за 1 килограмм
- Виноград «Кардинал» и «Молдова»– 5,80 рублей за 1 килограмм
- Дыня – 3 рубля за 1 килограмм
- Помело — 7 рублей за 1 килограмм
- Авокадо — 13 рублей за 1 килограмм
- Груша — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 0,5 рублей за 1 килограмм (опад)
- Яблоки – 1 рубль за 1 килограмм (снятые)
- Сухофрукты – 5 рубля за 0,5 килограмма
- Слива — 2,50 рубля за 1 килограмм
- Киви — 8 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм
- Хурма «Королёк» – 4,50 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 8,50 рублей за 1 килограмм
- Гранат — 7,50 рублей за 1 килограмм
- Фейхоа — 10 рублей за 1 килограмм
- Клюква – 8-10 рублей за 1 килограмм
Разное
- Зелень (петрушка) – 1 рубль за пучок
- Чеснок – 0,40 рублей за 1 штуку
- Орех грецкий – 10 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные – 1,50 рублей за 200-граммовый стакан
- Щавель – 4 рубля за 0,5 литра
- Фасоль – 2 рубля за стакан
- Приправа домашняя 1,50 рублей за 100-граммовый стакан
- Хрен – 1,50 рублей за пучок (5 корней)
- Лавровый лист – 3,50 рублей за ветку
- Перец острый – 15 рублей за 1 килограмм
Рассада, деревья, кустарники
- Цветы – от 3-10 рублей
- Куст хризантемы – 2-3 рубля
- Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
- Груша, вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 саженец
- Абрикос — 25 рублей за 1 саженец
- Персик, нектарин — 30 рублей за 1 саженец
- Кусты малины – 6 рублей за 1 куст
- Кусты смородины – 7 рублей за 1 куст
- Кусты крыжовника – 8 рублей за 1 куст
- Туи, ели декоративные – от 15 до 35 и выше в зависимости от размера