На Слуцком рынке продается фейхоа, долго оно не хранится, вкус у него как у незрелой земляники, говорят, что очень полезен после операций. Его перекручивают с медом. Привозят его каждую осень, но продают не долго. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 14 октября. Некоторые цены менялись на ходу.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,7 рубля за 1 килограмм

Капуста пекинская – 4 рублей за 1 килограмм

Огурцы — 3,90 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский —2,50 — 3,50 рублей за 1 килограмм

Помидоры – 1-3 рубля за 1 килограмм в зависимости от сорта

Картофель – 0,8 — 1 рубль за 1 килограмм

Морковь – 1 рубль за 1 килограмм

Свёкла – 1 рубль за 1 килограмм

Лук — 1,20 рубля за 1 килограмм

Баклажан — 3,8 рублей за 1 килограмм

Лук-севок – 6,50 рублей за килограмм

Дайкон – 3 рубля за килограмм

Тыква – 1,50 рубля за килограмм

Кукуруза – 0,50 рублей за штуку (не вареная)

Фрукты и ягоды

Арбуз — 1,5 рубля за 1 килограмм

Апельсин — 5,5 рубля за 1 килограмм

Банан — 4 рубля за 1 килограмм

Виноград «Киш-миш» – 5,50 рублей за 1 килограмм

Виноград «Кардинал» и «Молдова»– 5,80 рублей за 1 килограмм

Дыня – 3 рубля за 1 килограмм

Помело — 7 рублей за 1 килограмм

Авокадо — 13 рублей за 1 килограмм

Груша — 2,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 0,5 рублей за 1 килограмм (опад)

Яблоки – 1 рубль за 1 килограмм (снятые)

Сухофрукты – 5 рубля за 0,5 килограмма

Слива — 2,50 рубля за 1 килограмм

Киви — 8 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм

Хурма «Королёк» – 4,50 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 8,50 рублей за 1 килограмм

Гранат — 7,50 рублей за 1 килограмм

Фейхоа — 10 рублей за 1 килограмм

Клюква – 8-10 рублей за 1 килограмм

Разное

Зелень (петрушка) – 1 рубль за пучок

Чеснок – 0,40 рублей за 1 штуку

Орех грецкий – 10 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные – 1,50 рублей за 200-граммовый стакан

Щавель – 4 рубля за 0,5 литра

Фасоль – 2 рубля за стакан

Приправа домашняя 1,50 рублей за 100-граммовый стакан

Хрен – 1,50 рублей за пучок (5 корней)

Лавровый лист – 3,50 рублей за ветку

Перец острый – 15 рублей за 1 килограмм

Рассада, деревья, кустарники