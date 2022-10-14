Как в Слуцком ЖКХ поздравили работников с Днём матери. Фото

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Как в Слуцком ЖКХ работников поздравили с Днём матери. Фото
Фотографии: sluzkgkh.by

В пятницу, 14 октября, администрация Слуцкого ЖКХ поздравила с праздником многодетных матерей, работников коммунальной службы. Также им показали концерт.

Как в Слуцком ЖКХ работников поздравили с Днём матери. Фото

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Как в Слуцком ЖКХ работников поздравили с Днём матери. Фото

Как в Слуцком ЖКХ работников поздравили с Днём матери. Фото