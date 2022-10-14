Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что в стране не вводили режим контртеррористической операции, сообщает БелТА.

В ведомстве подчеркнули: «На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер».

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Дело в том, что контртеррористическая операция представляет собой «специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации и незаконного вооружённого формирования». Проводятся такие мероприятия в целях защиты интересов государства и обеспечения безопасности граждан и организаций. В ведомстве акцентировали, что, по закону «О борьбе с терроризмом», режим КТО на территории страны вводится Комитетом госбезопасности, пишет Office Life.

Александр Лукашенко сказал, что речь идёт о повышенной террористической угрозе со стороны соседних стран. «В связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введём режим такой повышенной террористической опасности», — сказал он.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей также заявлял, что у него «выхватили фразу и вокруг неё за ночь раскрутили конспирологические теории». Речь идёт об интервью российскому изданию «Известия», в котором министр рассказал об усиленном контроле за обстановкой в стране и на внешнем периметре границ.

Представители госбезопасности добавили, что сейчас в Беларуси проводятся плановые учения для поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом.