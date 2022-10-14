После публикации в «Кур’ере» материала об усилении контроля за бизнесом в редакцию позвонила индивидуальный предпри­ниматель из Могилёвской области и поделилась своим мнением об ожидаемых нововведениях.

Предпринима­тель­ница рассказала, что думают продавцы на рынке, с которыми вместе работает, об ожидаемых изменениях в налогообложении, ценах, проблемах закупок, доходах и расходах.

Про закупку

«Я ИП, работаю на рын­ке 21 год. Прочитала, что власти планируют снова изменить условия для работы предпринимателей. Хочу сказать не толь­ко за себя лично, но и от лица тех, с кем работаю. Почти у всех проблема с закупками одинаковая, — сказала Светлана. — Я торгую одеждой, у меня наёмных рабочих нет, работаю сама. Товар закупаю в Гродно по интернету у производителя, его присылают мне почтой, прямо к подъезду. Это очень удобно. Неудобство состоит в том, что закупать могу только оптом — весь размерный ряд от 48-го до 64-го. У меня ходовой размер в основном 54-й. Когда его раскупают, всю неделю могу ничего не продать.

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Была бы у нас не оп­то­вая закупка, а роз­ничная, было бы вы­годнее и нам, и покупателям. А так получается, что деньги вложила, а оборота нет. Закупать только хо­довые размеры не могу, потому что производителю так невыгодно. Я должна купить все размеры одной модели.

Некоторые закупают товар в России, но пробле­ма та же — только оптом. К тому же только по безналу и только онлайн-чеки, наличными рассчитываться нельзя.

Про цены

В этом году цены немного подросли. В прошлом году брюки продавала по 50-55 руб­лей, в этом — уже по 58-65 рублей. Конкурировать с азиатскими магази­нами нам сложно – у них розничная цена бывает даже ниже, чем у нас закупочная.

Например, сегодня мой доход с продажи брюк — 15-20 рублей, а с юбок и того мень­ше — 10-15 рублей.

Про маркировку

Теперь ещё вводят маркировку. Непонятно только зачем. На одеж­де есть этикетки, на них указан ГОСТ, то есть предприятие изготовило вещь, которая соответствует стандартам. Тогда зачем нас обязывают маркировать товар? Я считаю, что марки­ровка нужна тем, кто торгует вещами без маркировки про­­из­водителя. Но сейчас она есть у всех предприятий, которые работают в странах ЕАЭС. Кому нужна эта мудрёная схема?

Про налоги

Пока непонятно, на какую форму нало­гообложения нас переведут. Большинство продавцов на рынке платит налог по упрощённой системе — это 6%. Я работаю с белорусским товаром, мне «упрощёнка» очень подходит. Я пенсионерка, и у меня скидка 20%. За квартал выходит не больше 200 рублей. Если бы я работала на едином налоге, то платила бы каждый месяц почти 155 рублей.

В следующем году, пишут, убе­­рут «упрощёнку». И что получится? Конечно, если бы тех, у кого нет наёмных работников, перевели в самозанятые, то было бы ещё нормально. Налог 10% — выше, но терпимо. Я даже готова платить 12%, но пусть бы оставили «упрощёнку».

Про доходы и расходы

С 24 августа 2021 го­да работаю с кас­со­вым аппаратом. У нас на рынке нет осве­щения, на подзарядку носим аппараты домой. Приспособились, сшили для них чехлы для обогрева и работаем. За это время по кассе вышло 10 229 рублей — вот моя выручка за год. Из этих денег примерно третья часть — мой доход. Это около 300-350 рублей в месяц. Причём по сезонам выходит неравномерно. В осенние и весенние месяцы может выхо­дить и больше, а вот в январе, феврале — совсем пусто. Ведь надо ещё оплатить налог и аренду роллета. Вот у меня роллет 10 м². За его аренду я плачу 131 рубль в месяц. Мне ещё ничего — получила пенсию и оплатила. Налог — 180-200 руб­лей, потом плачу его с прибыли, по «упрощёнке» — один раз за три прошедших месяца.

Если бы я была на едином налоге, то платила бы 155 рублей в месяц плюс аренда роллета. Это фактически весь мой месячный доход. А как молодёжи, до 40 лет, в таких условиях работать? Им же надо ещё в ФСЗН заплатить около 200 рублей плюс налог и аренда торгового места.

Наёмных работников на рынке почти нет

Я считаю, что те изменения, которые были анонсированы, для рынков не подходят. Переводить в юрлица у нас некого. Наёмных работников на рынке нет. Если есть палатки, где работает не хозяин, то продавец оформлен как индивидуальный предприниматель.

Может, надо рынки выделить в отдельную группу и создать условия, чтобы нам выгодно было работать или хотя бы не в ущерб себе. Сегодня на рынки вообще больно смотреть. Пустые! А ведь когда-то они были хорошим вариантом для трудоустройства местного населения. Малый бизнес должен быть выгодным и государству, и предпринимателям».