Случчане Александр Зданкевич и Егор Шаржанович восстановили два советских мотоцикла «Днепр», модели МТ-10 и МТ-11. Они рассказали «Кур’еру», сколько времени и денег у них ушло на это и какие сюрпризы есть у этой техники.

Александр: «Вдохновение пришло из видеороликов в интернете»

«Три года назад смотрел видео в интернете, — рассказывает Александр. — Попался на глаза ролик о восстановлении мотоцикла МТ-10, и меня зацепило. Понял, что хочу такой же. Стал искать объявления в интернете, их было много, но люди продавали за большие деньги мотоциклы в состоянии металлолома, хлама. Нашёлся один, парень продавал мотоцикл «Днепр» МТ-10 1978 года в более приличном состоянии. Выяснилось, что он собирал деньги на свадьбу.

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Когда его купил, у меня в голове оформился образ мотоцикла, который хочу. Вечерами и ночами после работы я им занимался, ремонтировал, что-то перебирал. Можно сказать, что у меня мастерская строилась вокруг него».

Александр восстанавливал мотоцикл три года. Он сетует, что те запчасти, которые раньше стоили 5 рублей, сегодня стоят 20 рублей.

«Это мотоцикл-сюрприз, — говорит Александр. — Была интересная история после покупки, захотелось покрасоваться на обновке. Налил бензин в бак, поехал к дедушке, но не доехал два километра. Я знал, что он много «ест», но не думал, что настолько много. Пришлось два километра толкать. Тогда я понял, что такое мокрый свитер».

Александр купил мотоцикл за $250, ещё на запчасти и восстановление ушло примерно $350. Пробег — более 28 000 км. Спидометр перестал считать в начале лета.

Егор: «Я понятия никакого не имел про эти мотоциклы»

Интерес к мотоциклам у Егора появился благодаря Александру. И с покупкой мотоцикла «Днепр» МТ-11 Егору помогал тоже он. Парни вместе восстанавливали мотоциклы.

«Оба наши мотоцикла сделаны на Киевском мотоциклетном заводе, — рассказывает Егор. — По возрасту мой МТ-11 новее (1991 года), но по качеству он уступает мотоциклу Александра. Думаю, что связано это с тем, что в 1991 году был развал СССР и о качестве уже никто не думал.

Купил его в очень плохом состоянии. Коляску не стали забирать, потому что была в ней одна большая дыра, не хотели лишний металлолом себе везти. Здесь даже с завода уже рама кривая».

Александр говорит, что в его мотоцикле нет места, к которому бы ни пришлось приложить руки. Купил он его в 2021 году, и на восстановление ушёл год.

«Мотоцикл нравится тем, что он ремонтопригоден. Всё можно перебрать своими руками, — говорит Егор. — Но в то же время он очень капризный. Ты его поставил в гараж, ушёл. Пришёл, а он не заводится. Хотя он просто стоял. Бывает, какой-то узел разобрал, потом собрал — и он завёлся. Расход топлива у него очень большой, 10 литров на 100 км, хотя по паспорту 8 литров.

В Слуцке такие мотоциклы на дороге встречаю редко. Подходят дети, для них вообще непонятно, что это за мотоцикл, да ещё и с коляской. Люди постарше тоже интересуются, рассказывают о своих мотоциклах».

Егор свой мотоцикл купил за $330, на восстановление потратил $350. Общий пробег — 5000 км, из них Егор проехал 2000 км.

«Этот мотоцикл можно бесконечно дорабатывать, — рассказывает Егор. — Но столкнулся с тем, что у людей в гаражах лежат годами запчасти, за которые просят очень много денег. Получается, им выкинуть жалко, а продать за адекватную цену тоже не хотят».

Про путешествия и надёжность

«Самый протяжённый маршрут, который мы проделали на этих мотоциклах, — на озеро Скачальское в Стародорожском районе. Всего проехали где-то 100 км, но ломались по дороге. Пока на 100% в наших мотоциклах мы не уверены».

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