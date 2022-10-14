Макей: в Беларуси ввели режим контртеррористической операции

Владимир Макей, министр иностранных дел, заявил, что в Беларуси «введён режим контртеррористической операции». По его словам, связано это с готовящимися, по данным белорусской разведки, отдельными сопредельными государствами «провокациями, связанными чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Какие-то подробности о противодействии готовящимся провокациям глава МИД не привёл, но сказал, что белорусские силовые структуры «готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», пишет Office Life.

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Что такое контртеррористическая операция по белорусским законам

По закону «О борьбе с терроризмом» контртеррористическая операция (КТО) — специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооружённого формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов.

За проведение КТО отвечает Комитет госбезопасности, если другое не назначено президентом.

В законе «О борьбе с терроризмом» не прописано такое явление, как «режим контртеррористической операции». Есть лишь понятие «зона проведения контртеррористической операции». Это «отдельные участки местности или акватории, транспортное средство, здание, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная операция». То есть речь идёт не о масштабах всей страны, а об отдельных местах.

На время проведения контртеррористической операции, по статье 13 закона, на этих отдельных участках местности силовые структуры получают расширенные полномочия: ограничивать и запрещать движение транспорта и людей в зоне КТО, задерживать и досматривать граждан, беспрепятственно входить в жилища (в том числе силой), пользоваться средствами связи и транспортом гражданских в случае необходимости и т. д.