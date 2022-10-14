Современный человек просто не может обойтись без телефона. Даже такие вещи, как ключ или кошелёк, в наше время вполне успешно заменяет телефон с установленными на нём мобильными приложениями.

Мобильное приложение – это особый инструмент, который поможет в развитии Вашего бизнеса, поднимет продажи и улучшит отношения с клиентами.

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А теперь представьте, что Ваш бизнес проник в телефоны всех клиентов и остаётся при них практически 24/7. Масштабы впечатляют! Ни один вид рекламы в истории человечества не позволял совершать подобное — мгновенно передавать сообщения напрямую своей аудитории и тут же получать обратную связь.

Но для чего же бизнесу мобильное приложение?

ОДО «Точные решения» поможет разобраться в преимуществах мобильного приложения для бизнеса и решить, необходимо ли оно бизнесу. Компания разбирается в тонкостях создания готового решения, проводит тестирование и запуск, а также последующую поддержку и сопровождение готового продукта. Специалисты офиса разработки, расположенного в г. Минске, регулярно оказывают содействие в равной степени как стартапам, так и состоявшимся компаниям.

Мобильные приложения помогут предпринимателям достичь:

Увеличения прибыли. Первоочередная задача каждого бизнеса заключается в росте продаж, узнаваемости бренда, прибыли. Если раньше мобильный трафик рассматривался только как дополнительный канал лидогенерации, то сейчас приложение являются одним из основных средств по привлечению клиентов. Сопровождения клиентов 24/7. Мобильные приложения способствуют успешной коммуникации с клиентами. Например, они могут настроить оформление платежей или, при необходимости, соединить с сотрудником поддержки, использовать чат-боты, функцию быстрых ответов и осуществить бронирование. Настройка приёма онлайн-платежей в приложении эффективно сэкономит время потребителя. Формирования потребительской лояльности. Мобильные устройства почти всегда находятся под рукой у клиента. Поэтому пользователю гораздо проще установить приложение и найти необходимый товар, нежели включать для этого компьютер. Бонусы и акции помогут Вам привлечь новых клиентов и не потерять постоянных. Грамотного анализа целевой аудитории. С помощью мобильных приложений можно составить портрет целевой аудитории (ЦА), лучше узнать интересы пользователей и их предпочтения. Кроме этого, приложения позволят отследить дополнительные поведенческие метрики. Анализ ЦА поможет бизнесу разработать эффективные маркетинговые программы. Автоматизации рабочих процессов компании. Мобильные приложения помогут Вам автоматизировать Ваш бизнес. При необходимости можно разработать приложения, которые способны автоматически принять и оформить заказ. Таким же образом можно настроить заказ такси через приложение, бронирование авиабилетов и так далее. Снижения расходов на содержание штата сотрудников. Например, чат-бот может заменить группу операторов службы поддержки, а мобильное приложение для заказа такси будет выполнять функции диспетчера. Сокращения расходов на рекламу. С помощью функции пуш-уведомлений можно существенно сократить бюджет на рекламные компании.

Мобильное приложение может подойти не всем компаниям. До принятия решения следует провести анализ бизнес-потребностей. Всё зависит от целей и задач компании, сферы её деятельности и особенностей бизнеса. При грамотном руководстве такое приложение может стать качественным инструментом интернет-маркетинга.

ОДО «Точные решения» УНП 190751078