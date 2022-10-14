Современный человек просто не может обойтись без телефона. Даже такие вещи, как ключ или кошелёк, в наше время вполне успешно заменяет телефон с установленными на нём мобильными приложениями.
Мобильное приложение – это особый инструмент, который поможет в развитии Вашего бизнеса, поднимет продажи и улучшит отношения с клиентами.
А теперь представьте, что Ваш бизнес проник в телефоны всех клиентов и остаётся при них практически 24/7. Масштабы впечатляют! Ни один вид рекламы в истории человечества не позволял совершать подобное — мгновенно передавать сообщения напрямую своей аудитории и тут же получать обратную связь.
Но для чего же бизнесу мобильное приложение?
ОДО «Точные решения» поможет разобраться в преимуществах мобильного приложения для бизнеса и решить, необходимо ли оно бизнесу. Компания разбирается в тонкостях создания готового решения, проводит тестирование и запуск, а также последующую поддержку и сопровождение готового продукта. Специалисты офиса разработки, расположенного в г. Минске, регулярно оказывают содействие в равной степени как стартапам, так и состоявшимся компаниям.
Мобильные приложения помогут предпринимателям достичь:
- Увеличения прибыли. Первоочередная задача каждого бизнеса заключается в росте продаж, узнаваемости бренда, прибыли. Если раньше мобильный трафик рассматривался только как дополнительный канал лидогенерации, то сейчас приложение являются одним из основных средств по привлечению клиентов.
- Сопровождения клиентов 24/7. Мобильные приложения способствуют успешной коммуникации с клиентами. Например, они могут настроить оформление платежей или, при необходимости, соединить с сотрудником поддержки, использовать чат-боты, функцию быстрых ответов и осуществить бронирование. Настройка приёма онлайн-платежей в приложении эффективно сэкономит время потребителя.
- Формирования потребительской лояльности. Мобильные устройства почти всегда находятся под рукой у клиента. Поэтому пользователю гораздо проще установить приложение и найти необходимый товар, нежели включать для этого компьютер. Бонусы и акции помогут Вам привлечь новых клиентов и не потерять постоянных.
- Грамотного анализа целевой аудитории. С помощью мобильных приложений можно составить портрет целевой аудитории (ЦА), лучше узнать интересы пользователей и их предпочтения. Кроме этого, приложения позволят отследить дополнительные поведенческие метрики. Анализ ЦА поможет бизнесу разработать эффективные маркетинговые программы.
- Автоматизации рабочих процессов компании. Мобильные приложения помогут Вам автоматизировать Ваш бизнес. При необходимости можно разработать приложения, которые способны автоматически принять и оформить заказ. Таким же образом можно настроить заказ такси через приложение, бронирование авиабилетов и так далее.
- Снижения расходов на содержание штата сотрудников. Например, чат-бот может заменить группу операторов службы поддержки, а мобильное приложение для заказа такси будет выполнять функции диспетчера.
- Сокращения расходов на рекламу. С помощью функции пуш-уведомлений можно существенно сократить бюджет на рекламные компании.
Мобильное приложение может подойти не всем компаниям. До принятия решения следует провести анализ бизнес-потребностей. Всё зависит от целей и задач компании, сферы её деятельности и особенностей бизнеса. При грамотном руководстве такое приложение может стать качественным инструментом интернет-маркетинга.
ОДО «Точные решения» УНП 190751078