С 13 октября епископа Слуцкого и Cолигорского Евсевия отправили в Витебскую епархию. Об этом сообщает журнал заседания Синода РПЦ в Москве.

Евсевий стал викарием в деревне Друцк. Временно управляет Слуцкой епархией митрополит Минский и Заславский Вениамин.

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Причины, по которым Евсевия перевели в другую епархию, неизвестны.

Напомним, что в августе слуцкие православные верующие собирали подписи, чтобы епископа Евсевия оставили главой епархии.

Напомним, что в 2017 году игумен Евсевий стал лауреатом премии «За духовное возрождение» за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма.

16 сентября в кафедральном соборе Рождества Христова г. Солигорска епископ Евсевий провёл пресс-конференцию для региональных СМИ. Владыка отметил газету «Кур’ер» архиерейской грамотой, в которой указано: «Во внимание к усердным трудам во славу Церкви Божией».