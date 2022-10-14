Ранее холодовую аллергию не признавали, но наука не стоит на месте. Уже доказано, что аллергические реакции организма могут вызывать и низкие температуры. О симптомах и профилактике рассказала Татьяна Новикова, врач аллерголог-иммунолог 1-й категории.

Холодовая аллергия чаще встречается у женщин. Лечить её можно, но достаточно сложно.

Реклама

Реакция на холод характерна не только для зимы

«Проявлением холодо­вой аллергии может быть крапивница — это высыпания на коже, которые белеют при на­давливании, — говорит Татьяна Новикова. — Они способны исчезать самостоятельно в течение 24 часов, а затем появляться вновь на холоде. Чаще они покрывают кожу на открытых участках тела. Иногда появляются под одеж­дой (на бёдрах, голенях). Это в том случае, если тело недостаточно укрыто тёплой одеждой. Кроме того, могут возникать отёки, холодовой ринит, конъюнктивит. Последние характери­зуются обильными слизистыми выделе­ниями из носа, зудом век и слезотечением».

Ещё один признак проявления аллергии — холодовой дерматит. Кожа при этом краснеет и становится сухой, шелушится и трескается. Крайнее проявление — холодовая астма и даже анафилактический шок. Врач отмечает, что холодовая аллергия характерна не только для зимы. Реакция может возникнуть внезапно при контакте с холодной водой (ниже 26°C).

Аллергическая реакция может возни­кать при употреблении в пищу холодных продуктов, мороженого. Это грозит минимум отёком слизистой полости рта.

«Если человек переезжает в страну с тёплым климатом, аллергия на холод может исчезнуть, — говорит аллерголог. — Однако существует феномен иммунологической памяти. Если холодная температура опять подействует, симптомы могут вернуться».

Причиной может быть большое количество стрессов

В основном этим неду­гом страдают взрослые, преимущественно женщины (70%) в воз­расте от 25 до 40 лет.

Причиной болезни у мужчин чаще является работа на открытом воздухе в холодное время года или с использованием холодной воды.

В то время как жен­щины чаще болеют из-за неправильного питания, курения и одежды не по сезону. Причиной развития болезни, по словам врача, может быть и большое количество стрессов. Снижение иммунитета и, как следствие, появление холодовой аллергии может случиться и по другим причинам. Например, из-за длительного приёма антибиотиков, наличия хронических заболеваний (тонзил­лит, синусит, гайморит, кариес), паразитарных инфекций, проблем с ЖКТ, эндокринных заболеваний и онколо­гических проблем.

Доктор обращает внимание, что, если аллергия на холод появляется после 40, это может быть симптомом другой болезни. Вот почему людям средних лет рекомендуется полная диагностика организма на весь онкокомплекс.

Диагностика даёт полную картину заболевания

Выявить аллергию, по словам врача, несложно. На предплечье через салфетку прикладывается кусочек льда на 3-5 ми­нут. После этого руку необходимо держать открытой в течение 10-15 минут. Если через 15 минут в месте прикосновения льда не останется следов на коже — всё нормально. При положительной пробе в месте контакта со льдом или вокруг на предплечье появляются волдырная сыпь и отёк кожи.

Татьяна Новикова отмечает, что для выяв­ления холодовой крапивницы и назна­чения грамотного лечения важна лабора­торная диагностика.

«При помощи специальных тестов определяются уровни общего иммуногло­булина Е, криоглобули­нов и криофибри­ногенов. Если уровень высокий, речь идёт о более тяжёлой реакции, следовательно, лечение будет более длительным и интенсивным. Кроме того, не помешает сдать общий и биохими­ческий анализы крови, выполнить иммуно­грамму, — объясняет врач. — Эти пробы позволят врачу поста-вить точный диагноз».

Профилактические меры

Специалист отмечает, что одеваться нужно по сезону. Тем, у кого есть проблема, рекомендуется ограни­чить продукты, которые повышают уровень гистамина в крови. К ним относятся: кофе, шоколад, цитрусовые, ароматизаторы, специи.

При подтверждении диагноза рекомендуется дозированное закаливание. Начинать надо с обливания стоп, голеней, кистей, предплечий, постепенно доходя до обливаний всего тела.

Температуру воды надо постепенно понижать с 36°C (на 1-2 градуса каждые 3-5 дней) до 10°C. После обливания растирать кожу. Если на каком-то этапе появляется холодовая крапивница, температуру воды следует повысить на 5°C и после исчезновения симптомов продолжить тренировки, понижая температуру воды ещё медленнее (на 1°C в 5-7 дней).

В тяжёлых случаях холодовой аллергии без приёма антигистаминных препаратов не обойтись.