На Национальном правовом портале опубликован проект закона «Об амнистии в связи с Днём народного единства».

Планируется освободить от наказания:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних;

лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

инвалидов I и II группы; лиц, больных активной формой туберкулёза и отнесённых к I, II, V «А», V «Б» группам диспансерного учёта; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвёртой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания;

ветеранов боевых действий на территории других государств;

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, воинских формированиях бывшего СССР, ВС РБ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством, а также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований Комитета госконтроля, прокуратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Также под амнистию подпадут некоторые лица, приговор которым вынесли в день вступления в силу этого закона, в том числе совершившие менее тяжкие преступления и преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Кого не планируют освобождать

Не подпадут под амнистию те люди из вышеперечисленных категорий, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления и осуждённые по определённым статьям УК (например, матери, убившие новорождённого ребёнка; люди, совершившие действия сексуального характера с детьми до 16 лет; те, кто вовлекал своих жертв в проституцию; осуждённые за некоторые преступления, связанные с наркотиками, за злоупотребление служебными полномочиями, те, кто давал и посредничал в даче взятки).

Также не будут освобождены лица, осуждённые за такие преступления как, например, подготовка либо ведение агрессивной войны, акт международного терроризма, геноцид, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма, воспрепятствование осуществлению избирательных прав, преступления, связанные с экстремистской и террористической деятельностью, незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности, клевета в отношении Президента Республики Беларусь, оскорбление представителя власти. Также не освободят заключённых пожизненно, лиц, которые не возместили ущерб, особо опасных рецидивистов, злостных нарушителей порядка отбывания наказания, должников, которые не возместили затраты на детей, находящихся на гособеспечении.

Полностью проект закона и перечень лиц, подпадающих и не подпадающих под амнистию, можно прочитать в официальном источнике.