Вчера вечером в здании епархиального управления, что расположено на улице М. Богдановича, 9, состоялась лекция о язычестве в наших краях. Об этом времени рассказал краевед Андрей Попов. Он доходчиво и образно поведал о многобожии, которое существовало до Крещения Руси в 988 году. Открыл и я для себя любопытные факты.

Андрей Попов рассказал, что язычество было распространено в своё время на Случчине. На это указывают три источника:

письменные исторические материалы, включая записки иноземных купцов;

археологические раскопки;

этнографическое наследие (мифы, былины, сказки, поверья и пр.).

Нужно подчеркнуть, что язычество не имело какой-то «системы», так как разные племена поклонялись своим божествам. Это могли быть духи, животные, природные явления, вещи, которым давались имена. В своём рассказе Андрей Попов отметил, что у белорусов не было бога войны! Тогда как у соседей-прибалтов он был и весьма свирепый.

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О жертвах и бессмертии души

Духи во времена язычества требовали жертв и подношений. Известны захоронения, где вместе со знатным умершим были погребены его служанки, которых убивали, дабы они помогали своему господину в загробном мире.

Интересный факт установили археологи: в древних городищах после смерти сжигали покойников, что также является языческим ритуалом.

Бытовала вера в бессмертие души, в существование связи живых и мёртвых. И всё же чаще всего жертвы были бескровными, это были обычные подношения природным духам. Это также выражалось в самых разнообразных ритуалах перед началом различных работ: в поле, на дому, охоте, рыбалке, сборе даров леса.

Остатки языческих ритуалов живут в народе

До сих пор в народе живут поверья, заговоры, присказки, поговорки — огромный и любопытный пласт нашей самобытности. Андрей Попов отметил, что нужно с великим уважением относиться к этой исторической сокровищнице.

Очередная встреча в Слуцкой епархии пройдёт в следующую среду, 19 октября, в 19.00. Протоиерей отец Александр (Шкляревский) расскажет об основах православия.

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