В начале этой недели «Кур’ер» сделал краткий обзор, с какими проблемами обращались читатели в нашу редакцию. В райисполкоме рассказали, как будут решать некоторые из них.

Пассажиры сидят на обочине, а бабушки мокнут под дождём

Татьяна, жительница деревни Невязцы, рассказала «Кур’еру», что пассажиры автобуса сидят на земле в ожидании автобуса в город. А жительница Слуцка посочувствовала прихожанам Михайловской церкви, которые в непогоду ждут автобус, потому что нет остановочного павильона.

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Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, сказал, что вместе со специалистами они выедут на места и определят необходимость выполнения работ и сроки.

Нужен грейдер

Житель Слуцка Николай обратил внимание на состояние 1-го Красного переулка: последние три года даже грейдер дорогу не ровнял.

Александр Хоревич пообещал, что вопрос не останется без внимания и улица будет благоустроена в этом месяце.

Ливнёвка выходит на тротуар на Копыльской

В начале октября Светлана прислала в «Кур’ер» видео и обратила внимание на состояние тротуара около остановки «Мебельная фабрика» на улице Копыльской — ливневой слив со здания предприятия выходит прямо на плитку.

На мебельную фабрику отправили письмо о том, чтобы предприятие привело ливневую системы в надлежащее состояние так, чтобы вода не попадала на тротуар. А Слуцкое ЖКХ отремонтирует саму остановку.

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