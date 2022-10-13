В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.

С 17 по 18 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

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ул. Ленина № 230-236 (чётные),

ул. Некрасова № 1-19 (нечётные) и № 2-26 (чётные),

ул. Советская № 57-65 (нечётные),

ул. Пушкина № 1-27 (нечётные) и № 2-12 (чётные).

С 19 по 20 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

ул. Ленина № 238-260 (чётные),

ул. Советская № 87, 89,

ул. Суворова № 1-37 (нечётные) и № 2, 12-20 (чётные), 24-32 (чётные).

21 и 24 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

ул. Ленина № 244а,

ул. Советская № 67-77 (нечётные),

ул. Богдана Хмельницкого № 1-31 (нечётные) и № 2-40 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5 22 98, 5 33 80.