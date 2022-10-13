В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.
С 17 по 18 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Ленина № 230-236 (чётные),
- ул. Некрасова № 1-19 (нечётные) и № 2-26 (чётные),
- ул. Советская № 57-65 (нечётные),
- ул. Пушкина № 1-27 (нечётные) и № 2-12 (чётные).
С 19 по 20 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Ленина № 238-260 (чётные),
- ул. Советская № 87, 89,
- ул. Суворова № 1-37 (нечётные) и № 2, 12-20 (чётные), 24-32 (чётные).
21 и 24 октября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Ленина № 244а,
- ул. Советская № 67-77 (нечётные),
- ул. Богдана Хмельницкого № 1-31 (нечётные) и № 2-40 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5 22 98, 5 33 80.