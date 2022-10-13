В редакцию «Кур’ера» в последнее время часто обращаются жители Слуцка и спрашивают, когда на остановках появится расписание автобусов? Мы узнали в автопарке №2, как продвигается работа по обеспечению остановок новым расписанием.

Антонина Ивановна, жительница Слуцка, рассказала, как из-за отсутствия расписания не попала на назначенную ей операцию. «Мне 68 лет, нужно было в больницу на операцию. Вышла на остановку «Майский Посад». Расписания нет, стала ждать. Простояла больше получаса. «Двойка» не идёт и не идёт. Что делать? Решила хоть на чём-то ехать. Доехала до медколледжа. Думаю, дойду потом пешком. Тут вижу, следом идёт «двойка». Пока добралась до больницы, на операцию опоздала, пришлось назначать на другой день. Если бы было расписание, то я могла бы рассчитать время. Почему на остановках столько времени нет табличек с расписанием? Уже больше месяца как сняли. Неужели так трудно изготовить?»

«Даты завершения всех работ пока нет»

«По мере изготовления таблички размещаются, — пояснила Виктория Татур, начальник отдела перевозок автопарка №2. — В понедельник их развесили в микрорайоне «Чехова». Сегодня — три таблички поставили на остановках в центре города. Даты завершения всех работ пока нет. Такая смена происходит раз в несколько лет. Это кропотливая работа и трудоёмкая: изготовить, сверить, откорректировать. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы завершить её как можно быстрее, чтобы снять этот острый вопрос у населения.

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Что касается интервала движения маршрута №2, то в будние дни он составляет 40 минут. Это самый протяжённый маршрут, на нём курсируют два автобуса».

Сделайте расписание для себя

В редакции газеты «Кур’ер» можно заказать ксерокопию расписания движения автобусов по Слуцку. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на печатную газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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