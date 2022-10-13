Как сообщает Sputnik со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты, в Беларуси некоторым мамам стали приходить сообщения, что им якобы положены дополнительные выплаты на детей в 55 — 60 рублей. На самом деле это «удочка» мошенников.

В сообщениях сказано, что для получения выплаты нужно перейти по ссылке и ввести данные о счёте. Получив эти данные, злоумышленники воруют со счетов деньги.

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«Вся информация о гражданах, которые имеют право на господдержку, у органов соцзащиты или у нанимателей есть. Ни по каким ссылками переходить не нужно», – подчеркнул замминистра труда и соцзащиты Ковальков.