Как выживает малый бизнес в Германии

Два года владельцы малого и крупного бизнеса выживали в условиях пандемии. Кто-то не справился с условиями меняющейся реальности и объявил банкротство. Однако многие смогли удержаться на плаву и сохранить своё дело.



Но как только завершилась одна проблема, появилась новая — нехватка энергетического запаса.

Владельцы малого бизнеса переживают кризис

В августе цены на энергоносители были на 35,6% выше прошлогодних. Владельцы небольших компаний опасаются, что с нынешними тарифами их предприя­тия не смогут долго проработать. Кроме того, сильно выросли цены на продукты. Это очень усложняет работу заведений общественного питания.

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«Ежемесячный платёж теперь составляет 1600 евро вместо 500»

Марчелло Календа, владелец итальянского ресторана Pomodorino&Saporito, рассказал, что заведение ещё не успело отойти от локдауна, как появилась новая проблема: «Печь для пиццы в нашей пиццерии требует много энергии — ежемесячный платёж теперь составляет 1600 евро вместо 500 евро, как раньше».

Хозяин ресторана также переживает из-за цен на продукты. «Ингредиенты тоже дорогие: мука, овощи, фрукты, мясо и рыба. По моим подсчётам, всё стало примерно на 80% дороже».

Календа признаётся, что пока не понимает, как пиццерия будет справляться со сложившейся ситуацией.

Тем не менее владелец заведения старается не опускать руки даже в такой тяжёлый для бизнеса период: «На данный момент никто не может знать, как всё это будет развиваться. В любом случае я не думаю сдаваться, это слишком важно для меня».

«Бумагу поставляли в срок до 5 дней, сейчас — до 9 месяцев»

Штефан Майл, управляющий директор типографии Mail Druck + Medien GmbH, признался, что проблемы с поставками бумаги начались ещё в период пандемии.

Если раньше компания поставляла весь рулонный материал в срок до 5 дней, то сейчас эта процедура может занять до 9 месяцев. Майл также опасается, что из-за роста цен на газ, возможно, придётся остановить ещё несколько печатных машин.

«Мы небольшая компания с 18 сотруд­никами. Наш договор на электроэнергию был расторгнут три месяца назад. Это катастрофа, — жалуется Майл. — Раньше мы тратили 3000 евро на электричество в месяц, несмотря на то что у нас есть собственная фотоэлектрическая система. Сейчас сумма составляет 11 000 евро».