Наталья, педагог из Слуцка, несколько лет думает о смене профессии, потому что она устала от нервного напряжения и большого количества бумаг и отчётов. Она рассказала, как изучила рынок профессий и какие варианты получения новой специальности рассматривала.«Я работаю в сфере образования. Мне давно хочется поменять профессию. Устала от того, что отключится от работы и даже от ситуаций, возникающих на ней, — невозможно даже дома, — сказала Наталья. — Хочется работу, чтобы она имела начало и завершение, не держалась у тебя в голове, не была неожиданной, имела чёткие границы и обязанности.

Я понимаю, что сейчас везде тяжело, но после моего ритма хочется что-то вроде того: отстоял смену и ушёл. В детстве я мечтала о медицине или журналистике. Но сложилось так, что попала в педагогику. После 8 лет работы поняла, что она не приносит мне удовлетворения.

Как изучала предложения для переобучения

В этом году задалась целью изучить рынок труда и посмотреть, что предлагают, проанализировать, смогу ли переучиться и будет ли мне выгодно, получать хочу не меньше 1000 рублей. Бросать работу и уходить в никуда я не намерена, поэтому рассматривала заочное обучение или переподготовку.

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Переподготовка быстрее – два года. Обучение онлайн предлагают в Беларуси и российские вузы. Поступить можно дистанционно, только плати и высылай документы. Например, на одном сайте, если оставляешь заявку, тебе сразу перезванивают, помогают подобрать ВУЗ, специальность. Вариант обучения для меня возможен только платный, потому что первое высшее образование получала «на бюджете». В основном все варианты переподготовки стоят больше 2000 белорусских рублей. Это, в принципе, не много. Но к этому нужно прибавить расходы на дорогу. У меня ребёнок, оставлять его на время сессии почти на месяц проблематично. Получается, что придётся ездить на учёбу каждый день. На работе придётся брать отпуск за свой счёт. Расходы увеличиваются.

Про востребованные профессии

Поскольку у меня сугубо гуманитарный склад ума, есть творческие задатки, то и рассматривала я подходящие для этого направления. Для начала просмотрела, какие профессии будут актуальны в будущем. Оказалось, что это сферы связанные с компьютеризацией, фермерством, экологией, медициной.

Выбор с моими способностями и возможностями невелик. Из предлагаемого выбрала такие: логистика, журналистика, логопедия, специалист по управлению персоналом. Про каждую профессию смотрела в интернете, беседовала с людьми в этой сфере деятельности.

Логистика. Побеседовала с логистами на госпредприятиях. Работающие по этой специальности рассказали, что задерживаются на работе допоздна, сколько получат, не всегда зависит от них. Конечно, если это перспективное частное предприятие, возможно, что-то по-другому. Но берут специалистов с опытом.

Побеседовала с логистами на госпредприятиях. Работающие по этой специальности рассказали, что задерживаются на работе допоздна, сколько получат, не всегда зависит от них. Конечно, если это перспективное частное предприятие, возможно, что-то по-другому. Но берут специалистов с опытом. Логопедия. Учитывая, что сейчас масса детей с нарушениями речи, — это перспективная работа. Нашла серьёзный вариант в Академии последипломного образования. Учиться 23 месяца в 4 этапа, стоимость около 2300. Самое главное — иметь чистую речь, слух. А у меня не совсем чёткое произношение одного звука. Позвонила, пригласили приехать, сказали, придётся ставить произношение этого звука. Если не исправится, то — непригодна.

Учитывая, что сейчас масса детей с нарушениями речи, — это перспективная работа. Нашла серьёзный вариант в Академии последипломного образования. Учиться 23 месяца в 4 этапа, стоимость около 2300. Самое главное — иметь чистую речь, слух. А у меня не совсем чёткое произношение одного звука. Позвонила, пригласили приехать, сказали, придётся ставить произношение этого звука. Если не исправится, то — непригодна. Специалист по управлению персоналом. Оказалось, что такой должности, например, в бюджетных организациях нет. Эта специальность в основном для тех, кто уже работает «управленцем» и получает второе высшее. Можно отучиться в пустую.

Оказалось, что такой должности, например, в бюджетных организациях нет. Эта специальность в основном для тех, кто уже работает «управленцем» и получает второе высшее. Можно отучиться в пустую. Журналистика. В Минске переподготовку нашла в одном из ВУЗов (факультет повышения квалификации и переподготовки в БГУ). Но вот в числе актуальных на будущее, этой профессии нет. Да и вариантов трудоустройства журналистом в Слуцке мало совсем и зарплаты — не большие.

Потратив много усилий на поиски, пришла к выводу о том, что второе высшее образование с призрачными перспективами — мне не поможет. своё дело я начать не могу, нет предпринимательской жилки. В очередной раз пожалела, что я не врач, не айтишник.

Варианты обучения через интернет

Много часов потратила на поиски в интернете. Есть российские образовательные учреждения дополнительного образования, работающие только дистанционно. Цены низкие, в сравнении с нашими, специальностей — просто глаза разбегаются. Впечатляют короткие сроки обучения. Например, диплом воспитателя коррекционной школы можно получить за 6 месяцев. И так многие специальности. На логопеда выучат без проблем, даже в моём случае. Условия: предоставить определённые документы, деньги за учёбу. Засчитываются ли эти дипломы в Беларуси, — не знаю.

Кроме того, в интернете масса, казалось бы, заманчивых вариантов: копирайтер, астролог, нумеролог, «бизнес в команде» и пр., даже «художник с нуля». Все обещают тренинги, мастер-классы, какие-то сертификаты. Я связалась с человеком, предлагающим стать нумерологом. Автор обещает, что пройдя 4-дневный курс, можно уже искать клиентов и зарабатывать хорошие деньги.

У большинства тренеров стандартная история: работал по найму, а теперь ни в чём себе не отказываю: вот море, яхта, высыпаюсь и никуда не тороплюсь. Похоже на сказку больше. Я реалист и не вижу вокруг себя людей, готовых прямо сейчас отстегнуть за консультацию нумеролога 20 рублей. Сколько нужно потратить средств и времени, чтобы найти такую клиентуру, — не говорят.

Я поняла, что подобные курсы рассчитаны больше на подработку либо «работу на себя». А некоторые — сами по себе являются для кого-то бизнесом. Это больше способ обрести новое хобби.

В итоге подходящего варианта я для себя не нашла».