«Люди добрые, помогите, может, у кого дома есть ненужные». Как случчанка детские мочеприёмники искала и кто ей помог

Началась наша история с внезапного подъёма температуры. У дочки был самый настоящий жар, градусник показывал 39’6. Сбивалось очень плохо и ненадолго. Никаких других симптомов не было.

Так мы попали в педиатрическое отделение №2. Нам сразу помогли, сделали жаропонижающий укол. Взяли кровь на анализы.

«Весёлый» квест начался, когда принесли баночки для сдачи мочи на анализ. А как её собрать у малышей таких, как моя? Нам всего 8 месяцев, у соседки по палате — только исполнился 1 год. И вроде самый просто способ – это приклеить мочеприёмник, сиди себе, жди, когда ребёнок сделает дело. Но на деле всё оказалось не так просто. Пакетики так и норовят отклеиться в «момент икс», то ребёнок крутится и мочеприёмник срывается, весь анализ уходит мимо, прямо в памперс. В общем, чтобы сдать первый анализ, у нас ушло 8 мочеприёмников. А нас ждали ещё две такие же баночки. И соседку, кстати, тоже. Собственные запасы закончились, начали просить родственников купить ещё в аптеке и передать. Вот тут началось интересное.

В каждой аптеке ответ: «Мочеприёмников нет, можете даже не искать». Свекровь забрала последние несколько штук в магазине «Карапуз», соседке забрали последние 4 штуки в медтехнике в Доме быта. Но и цена… Раньше можно было за копеек 30 купить, сейчас около 4 рублей за один.

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Это количество мочеприёмников нас не спасало. Нужны были ещё. И не один, не два. Можно было заказать в интернете, но ждать минимум неделю. А надо-то здесь и сейчас, срочно. У детей не очень хорошие анализы, которые нужно пересдавать и пересдавать.

Я решила испытать удачу и опубликовала сторис: «Люди добрые, помогите, может, у кого дома есть ненужные».

То, что было дальше, повергло меня в шок. Я даже не ожидала такого масштабного отклика. Запросы на переписку сыпались каждую минуту. Каждый предлагал сколько мог, хоть 2-5 штук. И все, абсолютно все, сразу предупреждали, что «не надо никаких денег», «бесплатно отдам, искренне хочу помочь». Так мой муж поехал на «объезд», насобиралось около 40 штук мочеприёмников. И то, я уже начинала отказываться, говорить людям, что нам уже должно хватить и на двоих. Пару человек приносили и сразу передавали в отделение персоналу.

Это так круто, так здорово осознавать, какие у нас в городе потрясающие девушки, мамы, которые вот так, от чистого сердца, с пониманием, каково это, помогают другим мамам. Хочется ещё раз сказать спасибо всем этим добрым и отзывчивым людям. Вы просто невероятные.

Сейчас мы идём на поправку, ждём скорейшую выписку. Мочеприёмники, которые останутся у нас, оставим в отделении. Дай бог, они нам не понадобятся больше. А здесь они нужнее. И хочется ещё поблагодарить весь персонал педиатрического отделения №2. Все: санитарки, медсёстры, врачи, заведующая — очень отзывчивые, приятные профессионалы. Санитарки, заходя в палату, всегда улыбнутся и нам, и деткам, скажут доброе слово. Медсёстры и врачи всегда отвечают на все твои вопросы, даже если они глупые, все понимают, что мы, мамы, тут на нервах. Быстро реагируют на все возникающие вопросы по здоровью ребёнка. Наверное, впервые, попав в больницу, не встретила ни одного человека из персонала, который бы вызвал какие-то негативные чувства. Спасибо вам за ваш труд, профессионализм, терпение и понимание.