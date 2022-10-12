«Как это донести до населения? Это просто невозможно». Специалист ЖКХ поделился проблемой со сбором мусора

В редакцию «Кур’ера» чаще звонят жители: рассказывают о несанкционированных свалках или скоплении мусора в отдельных местах. В этот раз обратился Александр Шилович, начальник цеха ручной и механизированной уборки Слуцка. Он рассказал, с какой проблемой сталкиваются те, кто этот мусор убирает.

«У нас такая проблема, и возникла она не сегодня, но очень осложняет работу. Расскажу про последний случай. Возле многоэтажного дома №14 по улице Монахова есть контейнерная площадка для сбора отходов. Она предназначена для жильцов многоквартирного дома. Контейнеры постоянно переполняются, и вокруг тоже мусор. Дело в том, что мусор туда носят жильцы частного сектора, который неподалёку. Больше контейнеров на эту площадку мы поставить не можем, потому что их число рассчитывается по нормам накопления для обслуживаемых домов, жильцы за это платят.

Уборка же мусора в частном секторе происходит по графику — один раз в неделю. Улицы объезжает машина. Мусоровоз забирает всё, кроме строительных отходов и стволов деревьев или больших веток. И в деревнях такой же порядок. Мы делаем это даже в праздничные дни.

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Вот вчера из контейнеров всё убрали (10 октября — Прим. редакции), вывезли два прицепа. Строительные отходы свалили прямо в контейнер, мусоровоз даже не смог его поднять. Пришлось работникам вручную вытаскивать этот мусор. Сегодня проезжаем мимо, видим, снова кучи навалены. На моих глазах женщина с ул. 1-го Августа везёт тележку. Я ей говорю: «Зачем вы сюда везёте? Вы же нарушаете!» А она молча привезла и выбросила. Другой мужчина на велосипеде мусор привёз.

И кучи вокруг площадок растут. А потом жильцы недовольны таким зрелищем.

Как это донести до населения? Это просто невозможно», — сказал Александр Шилович.

Справочно:

С 1 января 2022 года выбрасывание мусора наказывается штрафом. Размер штрафа устанавливается исходя из базовой величины (ч.3 ст. 16.44, ст. 16.22; ч. 2 ст. 18.3 и ч. 1 ст. 18.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях):