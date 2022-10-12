В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого и близлежащих районов, оставивших след в его истории. 13 октября исполняется 175 лет со дня рождения Эдварда Войниловича — хозяйственного и политического деятеля Беларуси.

Эдвард родился 13 октября 1847 года в деревне Большая Слепянка (теперь район Минска) в имении родителей его матери Эдварда и Михалины Монюшко — Ваньковичей. Родители (Адам Войнилович и Анна Ванькович) жили в родовом имении Савичи в Слуцком уезде (ныне Копыльский район). Поместье принадлежало Войниловичам с XVII века и стало не только домом, но и своего рода музеем, где были собраны картины, книги, документы, скульптуры и предметы интерьера с уникальной историей.

Слуцкая гимназия, Петербургский университет, сельхозакадемия в Польше, Сорбонна…

Эдвард с раннего детства тянулся к знаниям. Он получил хорошее образование. В 1861 году с золотой медалью окончил Слуцкую кальвинистскую гимназию (ныне гимназия №1 Слуцка). В 1865 году поступил в Петербургский императорский технологический институт, который окончил в 1869 году. В 1872 году стал слушателем сельскохозяйственной академии в Прушкове (Польша), окончил её с почётным дипломом. Он учился в Сорбонне и Коллеж де Франс, стажировался на заводах Германии и Бельгии, позднее работал инженером-технологом на Путиловском заводе в

Петербурге.

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Финансировал строительство коммерческого училища в Слуцке

После смерти отца Эдвард переехал в Савичи, где занимался организацией сельскохозяйственного труда на основе новейших достижений. В 1883 году был назначен почётным мировым судьёй Слуцкого уезда, а в 1888 году избран вице-председателем Минского общества сельского хозяйства.

Получив техническое и сельхозобразование и практику, он активно занимался в собственном имении производством, общественной и государственной службой в родном Слуцком уезде Минской губернии: избирался членом (1880-1917) благотворительного общества в Слуцком уезде. По назначению российских властей являлся многолетним почётным мировым судьёй (1883-1917) Слуцкого уезда и депутатом дворянства (1887-1917, 1918) от Слуцкого уезда в Минском дворянском депутатском собрании. Войнилович финансировал (вместе с другими меценатами) строительство коммерческого училища в Слуцке, организовывал сельскохозяйственные выставки и др.

Он трижды избирался в российскую Государственную Думу. В 1906 году был членом Государственного Совета России от Минской губернии. Занимал многие почётные должности в государственных и общественных учреждениях Слуцкого повета и Минской губернии, становился членом Государственного Совета Российской империи. П.А. Столыпин, будучи премьер-министром, уговаривал Эдварда Войниловича занять пост вице-министра сельского хозяйства.

Семья и смерть детей

В возрасте 35 лет Эдвард повстречал Олимпию Узловскую, в 1882 году они поженились. В семье родились двое детей — Елена (1884—1903) и Симон (1885—1897). Семья была счастлива, но, увы, недолго. Первым в двенадцать лет скончался сын. Мальчику делали операцию в Варшаве, где в то время бушевала скарлатина. Заразившись, Симон умер, был забран родителями и похоронен в Савичах. Дочь Елена не дожила до 19-летия. Девушка умирала долго и мучительно, а родители не могли ничего с этим поделать – у врачей, лечивших её, не было даже точного диагноза.

Войнилович и знаменитый Красный костёл в Минске

Преждевременная смерть детей стала для Эдварда Войниловича большой трагедией. В память об умерших детях и был построен Красный костёл в Минске. «В результате ударов, которые были нанесены мне по воле Всевышнего, я решил сделать искупительную жертву, построив святыню по призыву заступников моих умерших детей — Св. Симона и Св. Елены, избрав для этого Минск — город, в котором я более всего совершил для общества…» — писал Эдвард Войнилович.

Костёл из красного кирпича в смешанном неороманско-неоготическом стиле построили по проекту Томаша Пайздерского, польского архитектора.

В 1905-м заложили фундамент здания, а 20 сентября 1910 года костёл был освящён. Его архитектура уникальна. Первое время после постройки самая высокая из трёх башен костёла просматривалась почти изо всех точек города. Она символизировала родительскую скорбь, а две меньшие — утраченных детей. На его строительство ушло около 300 тысяч рублей — огромная сумма и основная часть наследства, которое уже некому было передать. На средства четы Войниловичей была также построена и православная Георгиевская церковь в деревне Мокраны, и ещё один костёл неподалёку.

Награды

1882 год — орден Святого Станислава 3 степени.

1886 год — орден Святой Анны 3 степени.

1894 год — орден Святого Станислава 2 степени.

1898 год — орден Святой Анны 2 степени.

1902 год — орден Святого Владимира 4 степени.

Чем занимался Войнилович после Октябрьской революции

В 1917 году Войнилович работал в земских организациях вместе с деятелями белорусского движения А. Смоличем и Р. Скирмунтом, поддерживал образование Белорусской Народной Республики (БНР). Участвовал в заседаниях Рады БНР.

В 1918 году в условиях немецкой оккупации от имени местных помещиков выступил с планом восстановления Великого Княжества Литовского. Создал «Союз помещиков Минской губернии». В декабре 1918 году выехал в Варшаву, был одним из организаторов «Союза поляков из белорусских окраин», который в январе 1919 года предложил установить границу Польской Республики к Днепру и Западной Двине.

В апреле 1919 года участвовал в преобразовании «Союза помещиков Минской губернии» в «Союз помещиков Литвы и Беларуси в Варшаве». В мае 1919 года вместе с В. и Л. Дубейковскими создал в Варшаве «Польско-белорусское общество для культурного и политического сотрудничества в Беларуси».

В конце августа 1919 года выехал в Минск, в сентябре вернулся в поместье Савичи.

Продолжал общественную деятельность в Слуцке, выезжал в Минск и Варшаву. В это время был сторонником независимой Беларуси в союзе с Польшей, выступал против раздела Беларуси поляками и большевиками. Белорусский съезд, который поднял Слуцкое восстание, проходил 14 и 15 ноября 1920 года в доме Эдварда Войниловича в Слуцке.

Погром родовой усадьбы и отъезд из Беларуси

Военное лихолетье, Октябрьская революция и Советско-польская война стали для Эдварда Войниловича тяжёлым временем. 19-21 февраля 1918 года революционные солдаты и крестьяне окрестных деревень совершили погром Савичей — родовой усадьбы Войниловичей. «Было уничтожено всё культурное наследие одиннадцати поколений. Безвозвратно потеряно то, что было собрано с середины XVI в. в виде инвентаря, портретов, предметов искусства и т. д., а самое главное – в форме документов, систематизированных и упорядоченных так, как делалось в самых известных национальных архивах», – вспоминал Эдвард Войнилович.

После перехода Слуцка под контроль большевиков Эдвард Войнилович покинул белорусские земли и переехал в польский город Быдгощ. Здесь он построил большой дом для детей-сирот, брошенных и беспризорных, и до конца своей жизни содержал его.

Эдвард Войнилович умер в Быдгоще 16 июня 1928 года и был похоронен на местном кладбище. На надгробном памятнике поместили надпись: «Изгнанный из своей земли Рижским договором, я вынужден был ходить по чужим полям».

Возвращение

В 2006 году останки Эдварда Войниловича были перевезены из польского города Быдгоща в Минск, где у Красного костёла состоялось их торжественное перезахоронение, как и было написано в завещании мецената. 27 июня 2017 года скверу за костёлом Св. Симона и Елены было присвоено имя Эдварда Войниловича.