В среду вечером, 12 октября, в Слуцком епархиальном управлении пройдёт бесплатная лекция по истории на тему язычества.

На встречу приглашаются все желающие. Начало лекции в 19.00. Лектором выступит Андрей Попов.

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Лекция пройдёт в здании Слуцкого епархиального управления по адресу: Слуцк, улица Максима Богдановича, 9.

Консультации по телефону: (+37529) 694 78 85, Андрей Николаевич Попов.

Напомним читателям, что идея проекта родилась в конце лета 2016 года, а начался он в октябре. Цикл «Познай свой город» был организован Слуцкой епархией и местными краеведами совместно с газетой «Кур’ер». Он был посвящён истории Слуцка, известным личностям, памятникам, храмам и монастырям. В 2020-м проект прервала пандемия коронавируса. Цикл лекций возобновился с 5 октября этого года.