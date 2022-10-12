Жителям Беларуси в мессенджерах начали приходить сообщения о том, что по Минску ударили ракеты и есть жертвы, говорится в сюжете телеканала ОНТ. В Министерстве информации призвали «соблюдать цифровую гигиену».

«Смотреть Всем, Важная Информация! По Минску Были прилеты Ракет! Есть Жертвы», — написано в сообщениях с ошибками.

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Ниже пользователю предлагают перейти по ссылке, но ни в коем случае этого не делайте.

«Мининформ обращает внимание, что на территории Беларуси активизировались различного рода мошенники, которые распространяют в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения на военную тематику со ссылками, при переходе по которым происходит взлом гаджетов, кража персональных данных и доступ к личным аккаунтам граждан. Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену!» — сообщает пресс-служба.