Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту необоснованного повышения цены на ОАО «Птицефабрика «Дружба», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица этого предприятия знали о запрете ежемесячного повышения сверх 1,2% цены на социально значимый товар — тушку цыплёнка-бройлера, но дали указания подчинённым работникам:

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о дополнительной переработке — неполном распиле цыплёнка-бройлера на две части без существенных затрат и образования нового вида товара;

реализации такого товара по завышенной стоимости без учёта действующих ограничений по постановлению Совмина от 7 апреля 2022 года № 214 «О регулировании цен.

Действия квалифицированы по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь — превышение служебных полномочий, совершённое из корыстной и иной личной заинтересованности.

Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета.

По информации Госконтроля, сумма незаконно извлеченной прибыли составила 6,04 млн рублей.