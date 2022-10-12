МАРТ постановил, что нельзя продавать две полутушки курицы или цыплёнка дороже, чем саму тушку. А Совмин запретил магазинам разделывать сырую птицу, чтобы продавать по частям.

Как сообщает Office Life со ссылкой на постановление МАРТ, стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость других частей тушки — стоимости тушки, увеличенной на 10%.

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Если же тушка продаётся в упаковке, отпускные цены можно увеличить только на стоимость этой упаковки по цене приобретения.

Onliner цитирует также новое постановление Совмина от 10 октября (вступает в силу через 10 дней после опубликования): запрещается продажа «в торговых объектах свежих, охлаждённых или замороженных частей тушки птицы (включая полутушку, четвертину переднюю и заднюю, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку), за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями».

Ранее Александр Лукашенко обратил внимание, что, разделяя тушку на части, продавцы обходят антиинфляционное законодательство:

«Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар. Разделка тушек на части. А люди вынуждены покупать те же продукты, но по более высокой цене. Понимаете, до чего дошли? Целая тушка цыплёнка стоит 2 рубля, а пополам расчленённая — 5 рублей, к примеру. Почему в два раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?»