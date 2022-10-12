55 лет назад, 12 октября 1967 года, в Слуцке произошло невероятное по советским меркам событие. Разъярённая толпа сожгла здание народного суда. В огне погибла судья Алексеева.

Спустя некоторое время в больнице скончался ещё один пострадавший — старший лейтенант милиции Татур.

80 военнослужащих и сотрудников милиции получили различные телесные повреждения. Местная власть и милиция потеряли на некоторое время контроль над ситуацией, позволив толпе творить бесчинства. Среди участников были женщины и подростки.

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