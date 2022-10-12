55 лет назад, 12 октября 1967 года, в Слуцке произошло невероятное по советским меркам событие. Разъярённая толпа сожгла здание народного суда. В огне погибла судья Алексеева.
Спустя некоторое время в больнице скончался ещё один пострадавший — старший лейтенант милиции Татур.
80 военнослужащих и сотрудников милиции получили различные телесные повреждения. Местная власть и милиция потеряли на некоторое время контроль над ситуацией, позволив толпе творить бесчинства. Среди участников были женщины и подростки.
«Кур’ер» на протяжении двух десятилетий публиковал новые факты и воспоминания очевидцев и участников тех событий. Материалы о сожжении суда на нашем сайте вы можете прочитать по ссылкам ниже:
- Огненный самосуд толпы
- Слуцкая трагедия: причины и уроки
- Слуцкий суд: до и после трагедии
- Спалены суд у Слуцку і зламаны лёс паэта. Гісторыя Генадзя Гапановіча
- Список людей, принимавших участие в массовых беспорядках 12 октября 1967 года… И что они делали