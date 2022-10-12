В Слуцкой милиции прошла традиционная экскурсия для учащихся. Фото

Слуцкий РОВД традиционно в октябре провёл день открытых дверей для кадетов и учащихся. Подросткам продемонстрировали помещения РОВД (в том числе тир, спортзал).

Ребята смогли посидеть за рулём милицейского автомобиля, увидеть и примерить средства индивидуальной защиты и активной обороны, находящиеся на вооружении у сотрудников милиции.

Реклама

Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, рассказал об истории отдела, о героизме бывших и действующих сотрудников ОВД Слуцка. Кроме этого, он разъяснил структурное устройство РОВД и задачи, которые выполняет каждое подразделение.