Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 13 октября.

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«Хочацца, каб і ў пустыя хаты засяліліся людзі»

Падчас традыцыйных паездак па рэгіёну «Кур’ер» наведаў вёску Садавічы Капыльскага раёна. Яе жыхары распавялі нам аб сваім жыцці, занятках і турботах, паўспаміналі, якой была вёска раней.

«Сегодня на рынки и так больно смотреть. Пустые!»

После публикации в «ІК» (№38 от 22 сентября) материала «Власти планируют усилить контроль за ИП. Что говорит бизнес» в редакцию позвонила индивидуальный предпри­ниматель из Могилёвской области и поделилась своим мнением об ожидаемых нововведениях.

«Мне с первого дня там не понравилось»

Недавно в разговоре со знакомым всплыла интересная информация о жителе деревни Кричин Стародорожского района. Мужчина, уехав с семьёй в Германию, через 6 лет «сбежал» оттуда в родную деревню. Я отправился на поиски «беглеца», чтобы узнать, кто он, как попал в Германию и почему вернулся.

Топ-5. Как случчан обманывают телефонные и сетевые мошенники

Об интернет-мошенниках и их новых уловках граждан предупреждают во всех средствах массовой информации. Казалось бы, уже все осведомлены о мерах предосторожности в сети, но, к сожалению, случаи обмана среди жителей Слуцкого района не являются редкостью. Слуцкий РОВД привёл топ-5 примеров, как, используя всевозможные методы и приёмы, сетевые мошенники похищают деньги у доверчивых случчан.

Аллергия на холод: лечить можно, но сложно

Ранее холодовую аллергию не признавали, но наука не стоит на месте. Уже доказано, что аллергические реакции организма могут вызывать и низкие температуры. О симптомах и профилактике рассказала Татьяна Новикова, врач аллерголог-иммунолог 1-й категории.

«Самому старому платью в моём гардеробе более 55 лет»

Давно мы не показывали, что носят случчанки. Поэтому женский проект Lampa возобновляет рубрику «На стиле». Чтобы напомнить о том, что это за рубрика, я расскажу о своём стиле и покажу, как он поменялся за несколько последних лет.

Шэсць фактаў пра Эдварда Вайніловіча

Беларусы ведаюць пра Эдварда Вайніловіча найперш як пра фундатара касцёла Святых Сымона і Алены (Чырвоны касцёл), які пабудаваў у гонар сваіх памерлых дзяцей — 12-гадовага Сымона і 19-гадовай Алены. Да 175-годдзя з дня нараджэння Эдварда Вайніловіча (13 кастрыч­ніка 1847 года) «Кур’ер» сабраў шэсць фактаў з жыцця Вайніловіча.