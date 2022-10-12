Слуцкие медики рассказали о преимуществах пожилого возраста

Люди, как правило, боятся старости. Однако в наши дни всё больше фактов свидетельствует о том, что возраст приносит с собой и позитивные изменения — человек начинает острее чувствовать радость, интеллект его обретает больший объём и даже сексуальная жизнь становится более тонкой и чувственной.

Как гласит известная поговорка, старость — прекрасная пора жизни, особенно если вспомнить про единственную её альтернативу, доступную человеку. По мере того, как растёт продолжительность человеческой жизни, мир сталкивается с необходимостью решать новые и всё более сложные социоэкономические задачи.

Реклама

Более 800 миллионов нынешних жителей Земли уже преодолели шестидесятилетний рубеж, а число столетних стариков в мире превысило население целой небольшой страны, такой, например, как Исландия (около 329 тысяч).

В нашем сознании старость обычно сопряжена с целым букетом заболеваний; эту пору жизни принято ассоциировать с потерей или ослаблением некоторых важных способностей и навыков, с притупившимися ощущениями, с утратившей упругость кожей.

У пожилых людей, как правило, снижается витальная энергия и повышается риск возникновения проблем со здоровьем, в частности тех, что требуют хирургического вмешательства. Но, быть может, у всего этого возрастного негатива есть светлая, позитивная сторона? С древних времён представление о старости у людей было прочно связано с процессом физического увядания тела.

Взгляд античных греков был особенно мрачным — старость представлялась им как особого рода болезнь. Однако, согласно результатам современных научных исследований, вовсе не всегда и не во всём преклонный возраст означает упадок жизненных функций. Старость может стать и расцветом.

В каком возрасте приходит старость? Живший в средневековой Италии поэт Данте Алигьери считал, что старость наступает в 45 лет.

Социологический опрос, проведённый в наши дни среди жителей Великобритании, установил среднюю границу перехода на уровне 59 лет; причём оказалось, что чем старше респондент, тем возрастная планка выше.

А вот ООН и мировое научное сообщество считают возрастом старости 60+. С возрастом обычно набирается ума не только мозг, но и иммунная система. Ежедневно наш организм сталкивается с миллионами потенциально опасных патогенных организмов (антигенов). Иммунная система, призванная защищать его от болезни, со временем учится распознавать антигены с помощью специально запрограммированных лимфоцитов.

Пожилые люди чаще болеют? Не всегда это так! Белые кровяные тельца этого типа уже при первом контакте с патогеном формируют так называемую иммунологическую память, которая при последующих появлениях чужеродного агента помогает организму вырабатывать антитела для быстрого и эффективного отпора. Джон Апхэм из Квинслендского университета Австралии утверждает, что иммунологическая память — память долговременная.

«У людей, переживших эпидемии, иммунная система может запомнить вирус на сорок, а в некоторых случаях и на пятьдесят лет вперёд. В возрасте 70+ эта память уже становится слабее. Но зато существует золотая пора — лет с 40 и до 70 — когда иммунная система прекрасно помнит все те вирусы, с которыми ей довелось контактировать в предыдущие годы». Такая кумулятивная защита приводит к уменьшению количества простуд. У двадцатилетних простуда может случаться два-три раза в год, тогда как люди, достигшие 50 лет, простужаются за год в среднем лишь раз или два. Другие виды иммунологической защиты, однако, с возрастом обычно ослабевают.

Иммунная система запоминает своих старых врагов, поэтому в зрелом возрасте бороться с простудами становится легче. Организм производит меньше новых белых кровяных телец, и они уже не столь активны.

Иммунная система пожилого человека вырабатывает и значительно меньше антител.

Но что если эта сниженная активность необходима для выживания?

Пандемия так называемого гриппа-испанки в 1918 году стала самой разрушительной за всю историю человечества — в ней погибло 50 миллионов человек. И затронула она, прежде всего, людей возрастной категории от 20 до 40, то есть тех, которые считаются наиболее крепкими и здоровыми.

Случившаяся в 2009 году вспышка свиного гриппа развивалась по такому же странному сценарию — большинство погибших было моложе 65 лет. Предполагают, что причина состоит в чрезмерной реакции иммунной системы на вирус. Страдающие аллергией люди могут с радостью ждать прихода «третьего возраста», когда аллергия перестанет доставлять им столько мучений.

Люди с наиболее крепким иммунитетом отреагировали в самой драматичной форме, и такой ответ (в научном сообществе называемый цитокиновой бурей, или синдромом системной воспалительной реакции) оказался для организма губительным. Здоровый иммунный ответ основан на позитивном фидбэке — при обнаружении патогена окружающие ткани отправляют химические SOS-послания, содержащие экстраклеточные сигнальные белки, или цитокины.

Приходящие на выручку кровяные тельца, в свою очередь, тоже выделяют цитокины, и тогда на зов прибывает подкрепление. Но иногда в программе происходит сбой, и начинается уничтожение собственных здоровых клеток, приводящее к опасному для жизни воспалению.

Пока не ясно, что именно является причиной цитокиновой бури, однако непрерывные исследования в этой области позволили выработать принципиально иной способ противодействия, целью которого является сам синдром системной воспалительной реакции, а не вирус, её провоцирующий.

Для тех, кто страдает аллергией, тоже есть хорошая новость. Первопричина аллергических реакций до сих пор является предметом жарких споров в научной среде. Но все учёные согласны, что в качестве промежуточного звена выступают антитела, главным образом иммуноглобулин Е.

Как известно, с возрастом организм производит его и другие антитела во все меньших количествах. Митчелл Грейсон из детской больницы штата Висконсин, США, отмечает, что чем старше мы становимся, тем слабее проявляются наши аллергии.

Аллергические реакции проявляются наиболее сильно в детстве, а с юности вплоть до 30 лет снижаются. После 30 у страдающих аллергией людей симптомы являют себя с новой силой, но уже в возрасте 50+, как правило, происходит их ослабление.

В любом языке существует множество сленговых выражений, характеризующих деструктивное воздействие старения на человеческий мозг.

Однако в некоторых жизненно важных интеллектуальных способностях пожилые люди существенно превосходят молодых. По словам Майкла Рамскара из Тюбингенского университета, что на юге Германии, важно понимать, как на самом деле происходит старение мозга.

Ряд исследований показал, что у пожилых людей сексуальная жизнь активнее и качественнее, чем нам представляется. Количество нейронов в мозгу человека достигает своего пика примерно на 29-й неделе после рождения, но половина нейронов отмирает к концу подросткового периода. Поскольку мы обычно не рассматриваем период от рождения до 18 лет как какой-то серьёзный упадок [мозговой деятельности], вполне можно предположить, что размер мозга, измеряемый в количестве нейронов, вовсе не является индикатором [для его функциональности]. Изменение интеллектуальных способностей во времени стало темой предпринятого в 50-е годы прошлого века в американском Сиэттле так называемого «лонгитюдного» эксперимента.

Он начался в 1956 году и стал самым продолжительным экспериментальным исследованием в данной области. Участие в нём приняло шесть тысяч информантов-волонтёров, которых тестировали каждые семь лет.

В результате эксперимента выяснилось, что с возрастом у людей снижаются математические способности, и они медленнее отвечают на команды.

Однако в том, что касается ориентации в пространстве, языкового словаря, вербальной памяти и способности решать проблемы, возраст от 40 до 60 более эффективен, чем возрастной период между 20 и 30 годами. Гари Смол, учёный, занимающийся психологией пожилых людей в Институте исследований мозга при Калифорнийском университете, отмечает, что происходит это благодаря накопленным с годами знаниям.

Прожитые годы формируют у людей более объёмное видение того, что действительно важно, а многолетняя практика развивает способность решать конкретные задачи. Также происходит накопление определённых видов знания, и в результате формируется то, что принято называть «кристаллизованным интеллектом». Данный паттерн опирается на биологический фундамент. Часть нервных волокон покрыта миелиновой оболочкой, которая, выступая в качестве изоляционного материала, повышает скорость распространения по волокну нервных импульсов.

Раньше считалось, что с возрастом состояние миелиновой оболочки ухудшается. Но в действительности это не так. «С возрастом изоляция [нервных] волокон укрепляется, поэтому аксоны [длинные цилиндрические отростки нервной клетки] «выстреливают» быстрее у людей среднего возраста, чем у молодых, — отмечает Смол. — Именно в этот период [в среднем возрасте] наблюдается пиковая производительность нервных клеток мозга».

Ряд социологических исследований показал, что у пожилых людей сексуальная жизнь на самом деле активнее и качественнее, чем принято думать. В результате исследований по сексуальной активности и удовлетворенности женщин возраста 80+ выяснилось, что половина достигает оргазма «каждый раз» или «почти всегда».

Другие исследования дают удивительно схожие результаты: опрос респондентов 60+ выявил, что у 74% мужчин и 70% женщин удовлетворённость своей сексуальной жизнью выше, чем она была в возрасте от 40 до 50 лет. Тара Саглио, британский психотерапевт, работающая с парами, объясняет эти результаты меньшей психологической напряжённостью у зрелых женщин.

С возрастом женщины становятся более уверенными в выражении собственной сексуальности. И эта уверенность делает сексуальный контакт полноценнее.

У людей, страдающих мигренями, сосудистая головная боль со временем может ослабнуть.

Проведённое шведскими учёными исследование среди пациентов от 18 лет и старше показало, что с возрастом приступы становятся менее продолжительными, а также менее болезненными и менее частыми.

Из 374 участников эксперимента только у четырёх со временем развились хронические головные боли.

Апокриновые (потовые) железы с возрастом сокращаются в объёме и становятся менее многочисленными. Поэтому двадцатилетние потеют больше, чем пятидесятилетние, что подтверждается и научными исследованиями.

Можно ли перехитрить смерть? Вы всё ещё сомневаетесь в преимуществах пожилого возраста? Статистика показывает, что, даже если вы уже в летах, конец может быть не так близок, как вам кажется.

Самые старые пожилые люди сегодня здоровее, чем когда-либо прежде, и у них прекрасный шанс ещё много раз отпраздновать день своего рождения.

В 2011-2014 гг. для 25-летнего человека ожидаемая продолжительность жизни в среднем составляла 84 года (у женщин) и 80 лет (у мужчин), тогда как 95-летние могли рассчитывать дожить по крайней мере до 98 и 97 лет соответственно. Даже в 80-летнем возрасте у женщин шанс прожить ещё как минимум год составляет 95%.