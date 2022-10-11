Утром 10 октября города по всей территории Украины подверглись обстрелам, пишет «Медуза» (признана в РФ иноагентом). СМИ и местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Ровно и Днепре.

Владимир Путин заявил, что обстрел Украины — это ответ на «преступления киевского режима», и пообещал ещё более «жёсткую» реакцию «в случае продолжения терактов» на территории РФ.

Реклама

За два дня до обстрелов украинских городов на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. В результате были разрушены два пролёта одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Владимир Путин назвал случившееся терактом, обвинив в нём Украину.

В результате массированных обстрелов Украины 10 октября погибли 19 человек, ещё 105 ранены, сообщили в ГСЧС страны.

После обстрела во Львове пропало электричество, весь Харьков был обесточен. «Украинские железные дороги» сообщили о повреждении контактной сети на западе Украины и возможной задержке поездов. Школы по всей стране до 14 октября перевели на дистанционное обучение.

Утром 11 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах и атаках дронов в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Ровенской и Николаевской областях. Запорожье обстреляли четвёртый раз за неделю.