Вопрос-ответ. Когда на улице Магистральной в Слуцке заработают светофоры

В редакцию «Кур’ера» позвонил случчанин и рассказал, что на пересечении улицы Магистральной с улицами Борисовца и Ивановского до сих пор не работают новые светофоры. Раннее «Кур’ер» сообщал, что их планировали подключить в августе.

Как пояснил «Кур’еру» Дмитрий Самусевич, инженер УКС Слуцкого района (заказчик реконструкции улицы Магистральной), они сейчас занимаются документами с будущим балансодержателем светофорного объекта. Уже это предприятие будет получать наряды на подключение светофоров и запускать их в тестовом режиме. Там же будут работать и камеры видеонаблюдения. Параллельно УКС занимается вводом объекта в эксплуатацию.

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«В ближайшее время вопрос со светофорами будет решён. Задача по вводу объекта в эксплуатацию стоит на октябрь-ноябрь», — сказал Дмитрий Самусевич.

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