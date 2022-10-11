Случчанка Ольга пришла в редакцию «Кур’ера» и рассказала о своём опыте прохождения медосмотра в Слуцкой ЦРБ. Женщина возмутилась, что из-за того, что никто не объяснил сразу порядок оформления документов, ей пришлось обходить врачей «по второму кругу». Она внесла свои предложения, как можно было бы избежать неприятных ситуаций.

Почему возник конфликт

«Я столкнулась с ситуацией, в которую могут попасть и другие, поэтому хочу рассказать, чтобы мой опыт учли, — сказала Ольга. — На медосмотр по устройству на работу пришла первый раз 12 сентября. В 333 кабинете подала направление от предприятия, на обратной стороне мне написали список врачей и номера кабинетов. Кроме того, мне дали бланк, который называется «Протокол медицинского осмотра». И всё. В каждый кабинет отстояла очереди. Обошла.

Про печати на двух документах

Когда всех указанных врачей прошла, заметила, что список врачей в протоколе больше, чем мне указали на направлении. Чтобы уточнить, нужно ли посетить остальных, обратилась снова в 333 кабинет. Когда задала вопрос врачу, она, посмотрев бумаги, говорит: «Вы ничего не прошли». Я была ошарашена! Как не прошла? Вот печати и подписи. Врач ответила, что у меня нет печатей и подписей на втором документе: «Наш бланк остаётся у нас, а на вашем направлении от предприятия должны тоже стоять печати». На что я, конечно, возмутилась, ведь мне никто этого не объяснил. Выходит, что теперь ещё раз должна отстоять все эти очереди в каждый из кабинетов? В чём я виновата? Ведь меня никто не предупредил, что печати и подписи нужно ставить на двух бумагах. Из-за этого мне пришлось потратить ещё день и повторно обходить всех врачей.

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О карточках

Я пришла на медосмотр первый раз, никто не сказал, что в 333 кабинете нужна медкарта. Когда зашла в кабинет, то её потребовали. В подобной ситуации оказались ещё три женщины из очереди. Никаких объявлений на кабинете об этом нет. Зачем заставлять людей бегать несколько раз? Просто повесьте объявление.

О масках

Ещё обратила внимание на один момент. Врач принимала без маски, в то время как даже уборщицы в поликлиниках – в масках, везде висят объявления. А на входе медсестра измеряет температуру, значит, режим безопасности действует. Все остальные врачи были в масках.

Я рассказала про свой опыт, потому что хочу, чтобы в дальнейшем люди не трепали нервы на медосмотре, как я. Чтобы на старте, когда пациенты приходят, их предупреждали, что печати и подписи нужно ставить на двух документах, а в кабинет нужно приходить с медкартой. Можно же найти способ, как предупредить: или в регистратуре, или повесить на дверях 333 кабинета объявление».

Что по этому поводу сказали в Слуцкой ЦРБ

«Кур’ер» обратился за комментариями по данной ситуации к Елене Малишевской, заведующей поликлиникой Слуцкой ЦРБ. Через несколько дней она сказала, что разобралась в ситуации.

Заведующая переговорила с медработниками 333 кабинета и узкими специалистами, которые участвуют в медосмотрах. Ещё раз обратила их внимание на необходимость разъяснения пациентам порядка прохождения медосмотра. По поводу масок Елена Малишевская ответила, что все сотрудники обязаны быть в масках. Она также сказала, что объявление о том, что пациент должен заходить с медкартой, на дверях 333 кабинета появится.