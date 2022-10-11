Onliner написал небольшое продолжение истории про пса по кличке Лучик, которого застрелили рядом с санаторием «Солнышко». Тогда отдыхающая по имени Екатерина оставила запись в книге обращений учреждения.

Екатерина описала условия в санатории, задала вопросы о собаке. В том числе почему её решили застрелить, а не отловить, почему не была вызвана специальная служба, каким образом там оказался человек с ружьём, была ли собака больна?

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Из ответа на это обращение, который пришёл Екатерине по почте, следует: освещение на территории соответствует нормам, установлены дополнительные ограждения, имеющегося видеонаблюдения достаточно для общего контроля ситуации. Что касается случая с собакой, то «правовую оценку произведут соответствующие органы МВД и прокуратуры, ведётся следствие». Результатов экспертизы Лучика пока нет — на это даётся месяц.

Милиция Минской области сообщила изданию, что проверка по этому делу всё ещё идёт.

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