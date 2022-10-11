14 октября 2022 года нотариусы Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской акции, приуроченной ко Дню матери и предстоящему Дню отца, и бесплатно проконсультируют многодетные семьи и семьи, воспитывающие

детей-инвалидов.В течение дня многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей, удостоверению брачных договоров,

соглашений о детях и об уплате алиментов.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».