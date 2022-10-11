Нобелевскую премию мира, как сообщает Sputnik, в этом году получили правозащитники из Беларуси, Украины и России. Среди них — Алесь Беляцкий, который возглавлял ликвидированный и признанный экстремистским в Беларуси правозащитный центр.

Также премию получили российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

Реклама

Как сообщает «Википедия», Беляцкий стал шестым человеком в истории, кто получил эту премию заочно. Сейчас он находится под стражей и проходит обвиняемым по уголовному делу.