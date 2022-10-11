УСК по городу Минску продолжает расследование беспрецедентного уголовного дела о хищении денег с банковских счетов жителей Беларуси.

Представлялись работниками банков или ОВД

Организовав «call-центры», неизвестные на протяжении нескольких лет звонили белорусам с номеров зарубежных операторов либо по Viber. Они представлялись работниками банков или правоохранительных органов и сообщали гражданам, что с их счетов вот-вот похитят деньги. И что для недопущения списания средств нужно назвать реквизиты своих платёжных карт либо перевести деньги со своего счёта на предоставленный ими «безопасный» счёт.

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Иногда злоумышленники просили предоставить доступ к мобильному банкингу, сообщить коды, приходящие в sms-сообщениях, или установить на смартфон специальное приложение удалённого администрирования. Благодаря полученным сведениям неизвестные похищали деньги со счетов жертв.

В одном производстве соединено свыше 4,5 тысяч уголовных дел в отношении 63 лиц, из которых 30 обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причинённый гражданам Беларуси, составляет свыше 3,5 миллиона рублей.

«Заливщики» и «Обнальщики» в Минске

СК по Минску завершил расследование в отношении 13 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. Личности фигурантов установлены.

Согласно материалам дела, обвиняемые создали в Минске разветвлённую преступную группу с чётким распределением ролей. Часть фигурантов общались с так называемыми «заливщиками», которые контролировали зачисление похищенных у белорусов денег на определенные счета. Некоторые координировали деятельность «обнальщиков», которые снимали деньги в банкоматах Минска и Минского района.