УСК по городу Минску продолжает расследование беспрецедентного уголовного дела о хищении денег с банковских счетов жителей Беларуси.
Представлялись работниками банков или ОВД
Организовав «call-центры», неизвестные на протяжении нескольких лет звонили белорусам с номеров зарубежных операторов либо по Viber. Они представлялись работниками банков или правоохранительных органов и сообщали гражданам, что с их счетов вот-вот похитят деньги. И что для недопущения списания средств нужно назвать реквизиты своих платёжных карт либо перевести деньги со своего счёта на предоставленный ими «безопасный» счёт.
Иногда злоумышленники просили предоставить доступ к мобильному банкингу, сообщить коды, приходящие в sms-сообщениях, или установить на смартфон специальное приложение удалённого администрирования. Благодаря полученным сведениям неизвестные похищали деньги со счетов жертв.
В одном производстве соединено свыше 4,5 тысяч уголовных дел в отношении 63 лиц, из которых 30 обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причинённый гражданам Беларуси, составляет свыше 3,5 миллиона рублей.
«Заливщики» и «Обнальщики» в Минске
СК по Минску завершил расследование в отношении 13 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет. Личности фигурантов установлены.
Согласно материалам дела, обвиняемые создали в Минске разветвлённую преступную группу с чётким распределением ролей. Часть фигурантов общались с так называемыми «заливщиками», которые контролировали зачисление похищенных у белорусов денег на определенные счета. Некоторые координировали деятельность «обнальщиков», которые снимали деньги в банкоматах Минска и Минского района.
Иные участники организованной группы отвечали за поиск «дропов», которые за материальное вознаграждение передавали им оформленные на себя банковские карты для использования в преступной схеме. Некоторые обвиняемые выступали в роли водителей. На арендованных автомобилях они доставляли своих соучастников к банкоматам для оперативного снятия похищаемых денежных средств. Для этого один из них на своё имя приобрел поддельное водительское удостоверение.
В ходе предварительного расследования установлено более 920 потерпевших.
Общий ущерб — более 1,5 миллиона рублей.
Один из участников организованной группы, ещё подросток 17-ти лет, до вхождения в её состав в ноябре 2020 года промышлял другим видом преступной деятельности.
На улице он подходил к незнакомцам и просил воспользоваться их мобильными телефонами, потому что его смартфон разрядился. Получив доступ к гаджетам, парень с помощью специального приложения оформлял займ у оператора связи и переводил деньги на подконтрольные ему счета. В результате на номерах потерпевших возникала задолженность в 100 рублей. Всего установлено 3 пострадавших.
В зависимости от совершенных преступлений 13 фигурантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса РБ:
- ч. 1, 2 ст. 380 (использование поддельных документов);
- ч. 2, 4 ст. 212 (хищение путём модификации компьютерной информации);
- ч. 4 ст. 209 (мошенничество).
Все обвиняемые находятся под стражей.