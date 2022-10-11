Читатели «Кур’ера» постоянно делятся с нами фактами, которые подмечают в жизни Слуцка и района, рассказывают о проблемах и интересных людях. За прошедшую неделю поступило порядка десяти звонков и писем. Читайте краткий обзор.

Дорогу «разъездили»

Случчанка Елена пожаловалась на дорогу. Её семья строит жильё в новом микрорайоне в Новодворцах. Она рассказала о проблеме подъезда к месту строительства. «Выделили участки, люди начали строиться. Сейчас так разъездили дорогу, страх глядеть — машины топятся. Невозможно ничего подвезти: ни кирпич, ни лес, ни другие стройматериалы. КамАЗы проходят, а более лёгкие грузовые — нет. В сапогах резиновых – по колено, не подлезть. Просили уже, чтобы хоть машины две сюда высыпали чего-нибудь, чтобы проехать можно было», — рассказала женщина.

Бабушки мокнут под дождём

Жительница Слуцка сочувствует прихожанам Михайловской церкви, которые в непогоду ждут автобус. «Я живу в районе Михайловской церкви, там нет остановочного павильона. Вижу много бабулек, которые из церкви едут в сторону центра. Когда дожди, ветер, они стоят там и мокнут, жалко смотреть. Раньше под деревьями прятались, а сейчас и деревья хозяин подрезал», — сказала пенсионерка.

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Жалко, что рано убирают цветы

Случчанка Зоя Николаевна спрашивает, почему некоторые цветы на клумбах в центре города рано убирают. Она считает, что они ещё долго могут радовать горожан. «Видела, удаляют красные цветы. Это сальвии, они цветут очень долго, до самых заморозков, их подрежешь — и новые цветы появляются. У меня на клумбе такие есть», — сказала женщина.

Пассажиры сидят на обочине

Татьяна, жительница деревни Невязцы, рассказала, что пассажиры автобуса сидят на земле в ожидании автобуса в Слуцк. «Мало того, что крыши нет над головой, так ещё и скамейку убрали. Недавно наблюдала такую картину: две женщины пенсионного возраста сели на пакетики целлофановые, спустили ноги на обочину и так ждали автобуса, потому что ноги больные, не могут долго стоять. Эта картина привела меня в ужас. Не знаю, кто за это отвечает, но неужели трудно поставить хотя бы скамейку», — написала женщина.

Нужен грейдер

Житель Слуцка Николай обращает внимание на состояние 1-го Красного переулка. «Наш переулок забыт и заброшен. Последние три года даже грейдер дорогу не ровнял. Тут трудно не только на машине проехать, но даже на велосипеде или пройти. Через наш переулок с «Чёртового» моста многие идут напрямую в налоговую и спотыкаются на этих ямах. Неужели грейдер трудно пустить», — рассказал мужчина.

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