В Слуцке Дошкольный центр развития ребёнка «Золотой ключик» организовал осеннюю ярмарку «Урожай-2022». Организаторы постарались создать радостную и весёлую атмосферу праздника, чтобы достойно проводить сезон сбора урожая.

«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)
Фото прислано Ингой Басаранович
Родители воспитанников приняли активное участие в подготовке ярмарки, проявив  энтузиазм и креативность. Они приготовили различные угощения: пироги, кексы, пирожные и многое другое. Дети вместе с воспитателями устроили концерт, порадовав не только своих родителей, но и наставников.
«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)
«Такие совместные мероприятия детей и родителей очень важны. Ведь время скоротечно, дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся», — считает Инга Басаранович, заведующая Дошкольным центром развития ребёнка «Золотой ключик».

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