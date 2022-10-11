«Дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся». Осенняя ярмарка в детском саду Слуцка (+фото)

В Слуцке Дошкольный центр развития ребёнка «Золотой ключик» организовал осеннюю ярмарку «Урожай-2022». Организаторы постарались создать радостную и весёлую атмосферу праздника, чтобы достойно проводить сезон сбора урожая.

Родители воспитанников приняли активное участие в подготовке ярмарки, проявив энтузиазм и креативность. Они приготовили различные угощения: пироги, кексы, пирожные и многое другое. Дети вместе с воспитателями устроили концерт, порадовав не только своих родителей, но и наставников.

«Такие совместные мероприятия детей и родителей очень важны. Ведь время скоротечно, дети вырастут, и эти радостные минуты уже не повторятся», — считает Инга Басаранович, заведующая Дошкольным центром развития ребёнка «Золотой ключик».