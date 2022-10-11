Этой осенью случчане болеют коронавирусом на порядок меньше, чем весной. Сейчас много температурящих пациентов с острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями.
Об этом «Кур’еру» рассказала Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ.
Как и раньше, на дом к пациентам с температурой выезжают врачи в противочумных костюмах.
Если весной было десять «ковидных» бригад, то сейчас работает только одна. Ещё одна особенность этой волны: пациенты с коронавирусом легче переносят это заболевание.
Почему в заключении КТ не ставят процент поражения лёгких
Елена Малишевская пояснила, что есть приказ Минздрава, по которому процент поражения лёгких больше не указывается в заключении, а пишется: КТ1, КТ2, КТ3 или КТ4. Чем больше цифра, тем хуже состояние пациента.
ДЛЯ СПРАВКИ. Врачи приняли единый стандарт классификации вирусных пневмоний по степени тяжести, где:
- КТ-0 — отсутствие признаков вирусной пневмонии;
- КТ-1 — лёгкая форма пневмонии с участками «матового стекла», выраженность патологических изменений менее 25%;
- КТ-2 — умеренная пневмония, поражено 25-50% лёгких;
- КТ-3 — среднетяжёлая пневмония, поражено 50-75% лёгких;
- КТ-4 — тяжёлая форма пневмонии, поражено >75% лёгких.
Как работает «красная зона»
«Красная зона» взрослой поликлиники работает изолированно на 3-м этаже. Вход расположен в торце здания. Пациенты обращаются вначале в 310-й кабинет (регистратура).
С понедельника по пятницу «красная зона» работает с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00. В будние дни днём принимают три врача и два помощника врача, вечером — один врач и один помощник врача, а в выходные дни — по одному врачу.
Ранее «Кур’ер» сообщал, что в больнице готовились к открытию «ковидного» отделения. По информации «Кур’ера», 22 сентября заработали два отделения, но в тот же день их закрыли. Пациентов и дальше отправляют на госпитализацию в Старобинскую больницу, которая входит в состав Солигорской ЦРБ.
Про вакцинацию
Слуцкие медики приглашают всех желающих на вакцинацию против гриппа вакциной «Гриппол-плюс», против коронавируса — вакцинами Vero Cell (Китай) и «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», Россия; есть I и II компоненты).
Вакцинацию проводят во взрослой поликлинике:
- в рабочие дни (кабинет № 215) — с 8.00 до 19.30;
- в субботу (кабинет № 218) — с 9.00 до 14.30.