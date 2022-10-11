Минчанка жалуется, что в слуцкой мастерской её машину за 4 месяца сделали только хуже

В редакцию «Кур’ера» написала минчанка. Девушка рассказала историю, как попыталась отремонтировать машину в Слуцке и что из этого получилось.

«Кур’ер» не приводит имена и данные сторон до публикации версии мастерской. Также мы посоветовали жительнице Минска обратиться в первую очередь к юристу.

Реклама

«23 июня была в Слуцке, и на ходу у меня сломалась машина. Срочно нужен был сварщик. Нашла мастерскую в соцсетях, — рассказывает девушка. — В тот же день на эвакуаторе машину завезли к мастеру. Он снимает помещение в одноэтажном здании. Ямы там нет, подъёмников — тоже. Сразу цену за переварку не озвучил. Договорились, что подъеду через неделю, он скажет, что будет по стоимости.

30 июня я приехала, мастер сказал, что нужно переваривать лонжероны, пороги и задние арки, также поменять сайлентблоки задней балки. Работу по переварке оценил в $500 без учёта материала и обработки. Срок на всё — один месяц. Условием для начала работы был залог (сумму озвучил сам мастер). Оставила €300. По своей глупости расписку не взяла, и нигде не была зафиксирована передача денег. Обещал фотоотчёт проделанной работы.

Через две недели узнаю, что нужно переваривать днище. Сказал, что за него возьмёт дополнительно $300. Я соглашаюсь. Срок сдвинулся ещё на пару недель. Мастер заверил меня, что машину я могу забрать в конце августа.

Позвонила в конце июля, чтобы узнать, как продвигается работа. Мастер сказал, что всё хорошо, все идёт по плану. Сама живу в Минске, не было возможности часто ездить в Слуцк и контролировать весь процесс. Поэтому я звонила раз в 1-2 недели.

11 августа я уже приехала посмотреть, что уже готово, и обговорить, когда забирать машину.

Мастер сказал, что всё плохо, машина сложная, работы по ней много. Плюс попросил войти в его положение, дать ему время обработать какие-то другие машины, которые он когда-то делал, и потом он займётся моей.

По факту на тот момент были заварены только лонжероны, остальное стояло колом. Сразу сказал, что нужно менять сайлентблоки и ставить балку, чтобы он мог поставить машину на один бок. Потом начал ссылаться на загруженность и признался, что моей машиной занимается, когда у него есть время. То есть, грубо говоря, раз в неделю, может, и делал в ней что-то. В тот же день он мне говорит, что сваркой он занимается редко, он больше по вытяжке кузовов. Если бы он мне сразу сказал, я бы искала другого человека.

15 августа я отвозила балку на замену сайлентблока, 17-го числа её привезли к мастеру. Теперь он меня заверил, что работа закипит, ведь сейчас машину можно поставить на бок, чтобы начать варить пороги и арки. Я звонила периодически, чтобы узнать, как дела, что там с машиной. Он отвечал, что всё хорошо, работает.

12 сентября сообщает, что передние арки тоже полностью под замену, сумму назвать не смог, и я решила, что передом займёмся потом. В тот же день пообещал, что через две недели машину можно забрать. Сказал, что начал варить днище.

Через две недели всё так же варил днище. На мой вопрос «Почему так долго?» внятного ответа я не получила.

В начале сентября сообщает, что моя машина в ужасном состоянии, варить много и долго и что вот к середине месяца он точно всё сделает. Ему осталось доварить днище и заварить пороги. Тут же узнаю, что моей машиной будет заниматься другой человек, его работник. Хорошо, соглашаюсь и жду.

23 сентября узнаю, что на тот момент заварено днище и лонжероны. Арки и пороги ещё никто не варил, а только вырезали. Терпение начинает лопаться. После долгих разговоров мастер опять пообещал, что через две недели его работник всё заварит. Плюс нужна будет ещё неделя для обработки и сборки машины. За работника ручался, сказал, что это замечательный и ответственный специалист.

7 октября звоню, чтобы узнать, как там с машиной и, может, уже обрадоваться наконец. На что я слышу, что за эти две недели была переварена только одна задняя правая арка. Мастер начал рассказывать, что он болел и не мог контролировать процесс работы и его сотрудник сказал ему, что у него была другая работа и не было времени на мою машину, да и вообще моей машиной заниматься уже не хочется.

В тот же день я решила, что машину нужно забирать и отдавать другому сварщику. Я поставила условие: поставить машину на колёса, чтобы она могла ехать. Тут же начались отговорки, опять две недели на сборку надо. Потом начал говорить, что в этот раз он точно за три недели всё заварит, но без обработки и мы расходимся.

Меня это не устроило, веры уже нет. Договорились, что он ставит машину на колёса, подключает и прокачивает тормоза и в понедельник, 10 октября, мы рассчитываемся за проделанную работу, я забираю машину и мы расходимся. Машину я ещё не видела, всё решаем по телефону.

1 из 4

Я нашла другого сварщика по отзывам. Он согласился взять мою машину. Я решила, что до понедельника нужно съездить и посмотреть машину, что там вообще и как сделано. Поехала не одна, с человеком, который понимает в этих делах больше, чем я, и с новым сварщиком, чтобы он оценил работу и вообще увидел всё сам. Мы приехали 9 октября, и я была, мягко говоря, в шоке.

Почти сразу слуцкий мастер сказал, что ему платить ничего не нужно, ему за работу хватит залога, но ещё посчитает. То, что мы увидели, это был какой-то ужас! За почти 4 месяца были заварены:

лонжероны, которые нужно переделывать;

днище, но только с правой стороны;

задняя правая арка.

Арка была вварена так, что сверху нужно наложить кг шпатлёвки в буквальном смысле. Арку просто утопили внутрь. На вопрос, почему такой косяк, слуцкий мастер ответил, что до этого ведь так же было, вот он так и делал. Потом согласился, что её нужно переделывать, но деньги за материал и за работу отказался возвращать, сославшись на то, что за эту «работу» ему нужно заплатить своему работнику, ведь он всё-таки работал.

Вырезали кусками старые пороги и в итоге нарушили геометрию кузова. Одна дверь цепляется за порог и отбивается краска, появились сколы. Делали всё тяп-ляп. Начали там — бросили, там чуть-чуть вырезали и бросили, там взялись и забыли.

Вернулись к залогу и начали считать. За весь металл и расходные материалы получилось $195. Свою работу за половину днища оценил в $100. Деньги за «переварку» арки — $50 — и самой арки — 75 рублей — возвращать отказался (подтверждения оплаты девушка «Кур’еру» не предоставила. — Прим.ред.). Сказал, если мне что-то не нравится, то я могу обратиться в суд.

Так как машину я собиралась забирать и мастер об этом знал заранее, его попросили поставить до понедельника машину, и мы прощаемся. Он снова начал говорить, что у него нет времени, он не успеет и что-то в этом духе. Тогда предложили второй вариант — оплатить лафет. Отказался и дал слово, что мы можем забрать машину в понедельник. Я приехала в понедельник, чтобы проконтролировать, не забыл ли чего положить (ведь всё из машины доставалось). С большего всё уже кое-как всунули в салон.

Машина на колёсах, тормоза прокачаны плохо. На тросе затянули в гараж к другому сварщику. Начали разбирать, смотреть — и вот что насмотрели:

сломана ручка КПП;

сломана кнопка «аварийки»;

вырваны дверные карты;

трубка топливной магистрали вырвана;

сломан корпус бензонасоса;

днище, которое варилось, держится на «прихватках»;

лонжероны в салоне не заварены;

согнута горловина бака.

Я думаю, это ещё не всё. Непонятно, зачем лезли туда, куда вообще не нужно было лезть! Я просто в ужасе от увиденного!

Я думала, таких «мастеров» уже нет — ошиблась. Зачем было браться за работу, чтобы потом так поступить? Я искренне не понимаю. Если уж столкнулся со сложностями в процессе и не захотел делать, так сказал бы, да и разошлись бы. А так вытрепанные нервы, потерянное время и испорченная машина. И я думаю, что я не одна такая, кому он испохабил машину. Это всё на его совести».

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.