В Слуцке в октябре зацвела калина. Есть мнение, что это реакция на стресс

В Слуцке наступило бабье лето. Ярко нарядились деревья, кустарники. Рядом с домом заалел куст калины. Подошла поближе, чтобы полюбоваться осенним убранством, ягодами–рубинами. Вдруг на фоне ягод и ярких листьев увидела белый цветок, а рядом с ним ещё бутоны. Калина цветёт. Почему?

Специалисты называют несколько причин:

Одной из них являются резкие изменения погоды, переходы от холода к теплу. А во время стресса, который испытывают растения, первая реакция – это цветение. Тёплая погода, наступившая после длительного похолодания, может «обмануть» растения.

Цветочные почки могут распуститься в ответ и на влажную осень после длительной летней засухи. В особенно жаркие периоды деревья нередко приостанавливают свой рост и впадают в период покоя, а с приходом дождей пробуждаются и зацветают.

Повторное цветение осенью может быть вызвано реакцией растения на повреждения. Неблагоприятная экологическая обстановка, обрезки и повреждение кроны сильными ветрами не могут пройти бесследно.

Возможно, повлияло опрыскивание медьсодержащими препаратами, которые лучше применить перед зимовкой. Именно тогда закладываются плодовые почки. Если летом и ближе к осени опрыскивали, то растения разрастаются листвой и успевают до заморозков зацвести.

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