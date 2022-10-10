На прошлой неделе в редакцию «Кур’ера» обратились двое случчан с похожими вопросами. Они обратили внимание на правильность написания табличек с названиями улиц, остановок, а также звуковые объявления в общественном транспорте.

Улица Радивиловская или Радзивилловская?

Житель Слуцка озадачился написанием названия улицы Радзивилловской. «В Слуцке она значится как Радивиловская, — сказал он. — Если смотреть правила написания этой фамилии, то в русском языке фамилия главных белорусских магнатов и бывших владельцев Слуцка пишется как Радзивилл, а не Радивил. В белорусском — Радзівіл. Выходит, в официальном названии улицы две ошибки?».

Наш собеседник высказал недоумение: почему никого из специалистов, которые утверждали название улицы, не смутило то, что написание не соответствует фамилии. Ведь Радзивиллы — это люди, которые очень многое сделали для Слуцка. Например, именно князь Михаил Казимир Радзивилл распорядился о том, чтобы здесь ткали знаменитые слуцкие пояса.

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Для сравнения, в Несвиже и Столине тоже есть улицы с таким названием. Но там написание такое: Радзивилловская.

Заготзярно или Заготзерно, Красавицкая или Красавіцкая?

Другого случчанина, Леонида, также заинтересовали подобные факты. Вот что он сказал: «Кто у нас остановки переводит с русского на белорусский и улицы именует кто? Было название улицы Надречная в Новодворцах. Её переименовали в Красавицкую. Но почему на табличке русской орфографией написано «улица Красавицкая»? Красавік — это апрель. Если бы было написано по-белорусски, я бы слова не сказал, но написано-то по-русски! Где они в русском языке нашли слово «красавик», я не знаю. Я считаю, что название должно быть написано по правилам или русского, или белорусского языка: улица Апрельская или «вуліца Красавіцкая».

В тех же Новодворцах есть остановочный павильон. На нём написано «Заготзярно». Так это что за слово? В белорусском языке нет такого слова. А в автобусе эту остановку объявляют так: «Загадзерня». Но ведь «загад» в переводе с белорусского — «приказ». Если в русском языке есть слово «Заготзерно», то на белорусском должно звучать в дословном переводе как «нарыхтоўка збожжа»? Как правильно и кто даёт указание писать таблички так, а не иначе?»

В хитросплетениях перевода мы разбирались вместе с Ириной Гапоненко, доктором филологических наук, профессором БГУ.

По каким правилам оформляются названия

«В Республике Беларусь при оформлении географических названий (в том числе названий улиц) необходимо придерживаться требований следующих документов:

«Закон о наименованиях географических объектов» от 16 ноября 2010 г. № 190-З (статья 17 «Язык наименования географических объектов»);

от 16 ноября 2010 г. № 190-З (статья 17 «Язык наименования географических объектов»); « Техническая инструкция по передаче наименований географических объектов с белорусского языка на русский язык» ГКНП 13-011-2011;

ГКНП 13-011-2011; «Техническая инструкция по передаче наименований географических объектов с русского языка на белорусский язык» ГКНП 13-012-2011.

В законе указано: «1. В Республике Беларусь наименования географическим объектам присваиваются на белорусском языке, с которого способом транслитерации передаются на русский язык. Наименование географического объекта подлежит государственному учёту на белорусском и русском языках. 2. Правила и способы передачи наименований географических объектов с белорусского языка на русский, с русского языка на белорусский, а также с белорусского и русского языков на другие языки определяются Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. А инструкции дают конкретные рекомендации по передаче белорусских названий на русский язык и наоборот.

Основной принцип — транслитерация

Основной инструкционный принцип – транслитерация (т.е. побуквенная передача), перевод названий является недопустимым.

Таким образом, название должно быть присвоено на белорусском языке (который имеет приоритет как национальный), а затем передано (транслитерировано, а не переведено) на русский язык.

В условиях двуязычия встречаются случаи, когда название всё же присваивается по-русски. Тогда в белорусском контексте оно должно транслитерироваться на белорусский язык.

Такие нормы предопределяются необходимостью обеспечить распознавание названия в любом языке, что очень важно, поскольку географические наименования имеют адресную функцию. Перевод может полностью изменить название и затруднить идентификацию объекта. Даже белорусам не всегда легко понять, что названия Родниковая и Крынічная, Обойная и Шпалерная, Роща и Гай обозначают один и тот же городской объект. Ещё сложнее неносителям языка.

Например, был период, когда в минском метро названия станций при отправлении объявлялись по-русски (станция Октябрьская), а по прибытии – по-белорусски (станцыя Кастрычніцкая). Это вызывало растерянность и недоумение у многих гостей города.

Разъяснения по названиям в Слуцке

Написание названия улицы Радивиловская – ошибочное. В белорусском языке известный шляхетский род носит имя Радзівілы. При передаче этого имени на русский язык есть два проблемных момента: сочетание дз и буква л.

В соответствии с ГКНТ 13-011-2011 п.5.2.5. буквенное сочетание дз в большинстве случаев передаётся через д (вул. Дзісненская – ул. Дисненская). Исключение есть для названий небелорусского происхождения (пр-т Дзяржынскага – пр-т Дзержинского). Название улицы Радзівілаўская, во-первых, подпадает под исключение, во-вторых, существует стойкая традиция сохранения исходного белорусского сочетания дз в русской передаче этого собственного имени. Например, в «Советском энциклопедическом словаре» (Москва, 1980) есть статьи Радзивиллы, Радзивилловская летопись.

в большинстве случаев передаётся через (вул. Дзісненская – ул. Дисненская). Исключение есть для названий небелорусского происхождения (пр-т Дзяржынскага – пр-т Дзержинского). Название улицы Радзівілаўская, во-первых, подпадает под исключение, во-вторых, существует стойкая традиция сохранения исходного белорусского сочетания в русской передаче этого собственного имени. Например, в «Советском энциклопедическом словаре» (Москва, 1980) есть статьи Радзивиллы, Радзивилловская летопись. Удвоение одиночных белорусских согласных (в том числе л) в русской версии белорусских географических названий не прописано в ГКНТ 13-011-2011, но очень часто применяется на практике. Хотя, на мой взгляд, это далеко не всегда обоснованно. Например, можно встретить очень странные русские формы белорусских фамилий типа Усс (бел. Вус), Моиссеенко (бел. Маісеенка), Бирилло (бел. Бірыла). В данном случае при отсутствии прописанной нормы нет другого выхода, как идти за установившейся практикой и употреблять сочетание лл в русской форме названия.

То есть название улицы Радзівілаўская по-русски должно было бы иметь форму Радзивилловская.

2. Написание по-русски названия улицы Красавицкая (бел. Красавіцкая) – правильное, поскольку по нормам название не подлежит переводу.

3. В случае с написанием Заготзерно белорусское написание Заготзярно нормативно оправдано. Очевидно, что это название было присвоено на русском языке. В белорусскоязычной надписи на остановочном пункте название транслитерировано согласно требованиям действующей инструкции, при этом соблюдены правила белорусской орфографии и сохранена связь с оригиналом.

Произношение же Загадзерне неверное, это какой-то половинный

перевод, который к тому же, как справедливо замечает читатель, полностью меняет смысл названия, поскольку «загад» в белорусском языке означает «приказ». В целом в таких случаях в ситуации белорусско-русского двуязычия возникает вопрос о целесообразности присвоения объектам названий, которые, во-первых, неблагозвучные, во-вторых, провоцируют проблемы с передачей на другие языки.

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