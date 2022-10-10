Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале октября).
Контакты: (8 033) 604 60 61
Instagram: www.instagram.com/chocoberry_kiss_
Адрес: ТЦ «Европарк» (1 этаж)
Instagram: www.instagram.com/slutsksakvoyage
Адрес: г. Слуцк, ул. Борисовца, пав. 76 (р-н маг. Колосок)
Контакты: (8 029) 305 91 79
Instagram: www.instagram.com/marusiny_sladosty
Адрес: Слуцкий район, Р-23, 100-й км, 5А, кафе «Колизей»
Контакты: (8 029) 621 25 74
Instagram: www.instagram.com/prokat_arenda_instrumenta
Телефон: (8 029) 324 67 70
Instagram: www.instagram.com/nastik.keratin
Адрес: ул. Максима Богдановича, 46/2 (2 этаж)
Телефон: (8 029) 875 21 62
Instagram: www.instagram.com/irinka.gabova
Контакты: (8 044) 719 10 00, (8 025) 719 10 01, (8 029) 719 18 01
Instagram: www.instagram.com/andreialeshko092018
Телефон: (8 029) 916 10 48
Instagram: www.instagram.com/slutsk.otdelka
Работают круглосуточно
Телефон: (8 029) 246 87 31
Instagram: www.instagram.com/evacuator_slutsk
Контакты: (8 044) 555 73 11
Instagram: https://www.instagram.com/bonsai_slutsk
Контакты: (8 029) 767 92 60
Instagram: www.instagram.com/bliss__taste
Адрес: ТЦ "Маяк", 1 этаж.
Instagram: www.instagram.com/kreamchick.by
Адрес: 1 переулок Железножорожный, 10.
Контакты: (8 029) 757 55 90 (Людмила, парикмахер), (8 029) 692 86 84 (Елена, мастер по маникюру)
Instagram: www.instagram.com/elenne__nails
www.instagram.com/vanilla_studio_beauty
Адрес: ТЦ "Европарк" (1 этаж).
Время работы: с 10 до 20 часов.
Телефон: (8 029) 190 73 23
Instagram: www.instagram.com/armorskins.slutsk
*Работа по предварительной записи*
Телефоны: (8 044) 774 79 89, (8 029) 840 79 24.
Адрес: г. Слуцк, улица Заводская, 1А/1
Сайт: www.solidservis.by
Instagram: www.instagram.com/solid_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, д. 1 (магазин "Весна")
Время работы: вт-пт: 11:00-19:00, сб-вс: 09:00-16:00
Телефон: 8029 193 50 40, 8029 557 50 87
Адрес: г. Слуцк, переулок 1-й Железнодорожный,10 (Автомобильный рынок)
Бесплатная доставка по Слуцку. Европочта, Белпочта. При заказе от 50 руб - пересылка за наш счёт.
Телефон: 8029 250 74 45
Адрес: ул. Комсомольская, 1
Телефон: 8 029 143 34 03, 8 029 805 98 68
Адрес: г.Слуцк, ул. Максима Богдановича, 3 (возле кафе "Милано", второй этаж)
Телефон: 8 029 373 89 14
Instagram: www.instagram.com/podologue_pedicure_slutsk/
Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 2
Телефон: 8029 240 24 04
Instagram: www.instagram.com/shawarma_barsuk/
Телефон: 8044 560 00 62 для заказа
Есть доставка.
Инстаграм: https://www.instagram.com/flora.grand.by/
Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, пав. 273
Карты «Кур’ера» — отличный подарок на Новый год.
Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты можно получить скидки более чем у 40 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).
Прокат любого платья либо костюма
Наши услуги:
Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной
Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")
Телефон: 80296 252 079, 8044 770 2363
Инстаграм: https://www.instagram.com/valencia.dress
Инстаграм: https://www.instagram.com/valenci.dress
Всем подходит по размеру и никто не возражает, если вы его вернете
Свидание в ПРО КОФЕ
Мы находимся:
- ул. Ленина, 156
- ТЦ «Европарк»
Мы в Instagram: https://instagram.com/pro_cofe
Мы ВКонтакте: https://vk.com/pro_cofe
Перманентный макияж бровей, губ, век
Адрес: ул. Ленина 177 (Дом Быта)
Телефон: +375447964679
Инстаграм: https://www.instagram.com/permanent.slutsk
Вконтакте: https://vk.com/id474898005
Мы поможем осуществить любую сладкую фантазию: пирожные, рулеты, капкейки, зефир, торты и др.
Соберем любой набор по Вашим пожеланиям.
Телефон: +375 296 917 963
Инстаграм: https://www.instagram.com/letocakeslutsk
Вконтакте: https://vk.com/letocakeslutsk
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.
Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором
Режим работы: с 10.00 до 20.00
Телефон: +375 295 332 274
Вконтакте: https://vk.com/club169414626
В магазине вы найдете нижнее белье, пижамы, тапочки, аксессуары и др. Возможна отправка почтой по РБ.
Адрес: г. Слуцк, ул.14 партизан, 15/1, ТЦ "Европарк"
Режим работы: 10:00-20:00
Инстаграм: https://www.instagram.com/secret_room_by
Наши преимущества:
Адрес пиццерии: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ 'Маяк')
Прием заказов: с 11:00 до 22:30
Доставка: с 11:00 до 23:00
Инстагрм: https://www.instagram.com/pizza_smile_slutsk
Телефоны: 8029 116 08 00, 801795 6 40 40
В ассортименте: широкий выбор качественного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пижамы, эротическое белье, купальники круглый год.
Адрес: ул. Ленина 118, г. Слуцк.
Время работы: Пн-Пт 10.00 — 18.00, Сб-Вс 10.00 — 16.00
Телефон: +375 (29) 610−26−74
Сайт: http://belio.by/
Инстаграм: https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/
Вконтакте: https://vk.com/new_obraz_slutsk
В студии большой выбор услуг:
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта)
Телефон: 8044 780 60 06
Инстаграм: https://www.instagram.com/malina_slutsk
Так же по промокоду "Курьер" скидка на весь товар 10%
Адрес: г. Слуцк ул. Ленина, 191.
Телефон: +375(29) 324 05 85
Сайт: https://halvaoptik.by/
Инстаграм: https://www.instagram.com/halva_optics
от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.
Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.
В магазине "Бьюти" вы найдете любую профессиональную косметику по уходу за волосами, кожей лица и тела и многое другое.
Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 191
Режим работы: пн - пт: 9:00 - 19:00, сб, вс: 10:00 - 17:00
Состав набора:
Щетка для волос "Spider" lmy hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос!
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Если вы являетесь мастером красоты, то кроме профессиональной уходовой косметики, вы без труда найдете в нашем магазине все необходимое для ваше любимой работы (все для маникюра, бровей, волос и др.)
Адрес: Пр-т Мира, 32, г. Солигорск
Телефон: 8029 122 80 84
В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая.
100% Оригинальная корейская косметика для Вас!
Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,
Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00
Инстаграм: https://www.instagram.com/kreamchick.by
В наличии подарочные сертификаты.
Мед. Образование
Адрес: ул. Виленская д.43а
Телефон: +375296657813
Инстаграм: https://www.instagram.com/tatsiana_slutsk
Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)
Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.
Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.
Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной
Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск
Телефон: +375 29 136 66 01
Инстаграм: https://www.instagram.com/losk_soligorsk
Сладкие, практичные и оригинальные букеты для Вас и Ваших близких.
Хватит выбрасывать деньги на ветер - дари съедобные цветы.
Принимаем крупные заказы для компаний.
Телефон: +375 29 919 24 85
Инстаграм: https://www.instagram.com/chocoroses/
Вконтакте: https://vk.com/chocoroses_soligorsk
Восковая и сахарная депиляция г.Слуцк
Решу проблему с вросшими волосками раз и навсегда.
Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).
Телефон: +375 29 284 92 41.
Инстаграм: https://www.instagram.com/aza_sugar/
Все для вязания,вышивания и рукоделия.
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 в ТЦ «Маяк» (3 этаж секция «Всё для дома»).
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00
Телефон: 8029 177 53 30
Лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками!
Адрес: ТЦ Европарк, г. Слуцк, Улица 14 Партизан, 15/1 пом. 42
Инстаграм: www.instagram.com/still_man_slutsk
Телефон: 8029 779 96 83
Адрес: ул. Социалистическая 144а (2 этаж)
Инстаграм: https://www.instagram.com/mon_ami__slutsk/
Телефон: 8 029 859 30 20, 8 029 139 30 20
Адрес: Слуцкий р-н., д.Малая Падерь, ул.Колхозная, д.75
Телефон: 801795 3 04 00, 8029 132 45 34, 8029 870 61 13
Адрес: г.Слуцк, ул. Парижской коммуны, 2Б
Инстаграм: https://www.instagram.com/magazin_bigplus/
ВКонтакте: https://vk.com/public_bigplus
Телефон: +375 (29) 749-28-62
Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).
Контакты: +375 29 607 05 90.
Instagram: @ogma_plus.
Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).
Контакты: +375 29 662 04 36.
Instagram: @diana_salon8.
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
Контакты: +375 25 949 76 60.
Instagram: makeup_makarona
Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22
Адреса:
Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.
Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.
Instagram: @tandem_slutsk
Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).
Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .
Instagram: @kengurenok_detki_stok
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)
Контакты: + 375 29 808 08 90.
Instagram: @iplaser1.
Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).
Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.
Instagram: @slutsk_manhattan.
Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).
Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.
Instagram: @magazinmomo.
Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
Контакты: +375 29 342 21 59.
Instagram: @volosnetslutsk .
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
Instagram: lecenka_centr.
Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49
Сайт: ditman.kraj.by
Телефон: (8029) 237 61 45
Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10
Сайт: it-slutsk.by
Instagram: @it_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»
Приём заказов: с 11:00 до 22:30
Доставка: с 11:00 до 23:00
Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00
Сайт: slutsk.pizzasmile.by
Instagram: @pizzasmile
Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).
Контакты: + 375 44 499 96 27.
Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/
Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)
Телефон: (8044) 505 07 44
Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71
График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;
Instagram: @pizza_art_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
Instagram: @sushi_slutsk.
Сайт — compofmaster.by
Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.
Instagram: @compofmaster.
Instagram — @kvetki_slutsk;
Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;
Время работы: с 7 до 22 часов;
Телефон: (8029) 6 827 977.
Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35
Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.
Телефон: (8029) 172 27 28.
Сайт: www.teplahata.by
Instagram — @teplahataby
Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки
Сайт - gorod-krasoty.by
Социальные сети:
Подарок: набор корейской косметики от kreamchick.by
Набор корейской косметики для ухода за лицом.
Основной компонент средств - морской коллаген, структура молекулы которого схожа с человеческой - действует в трёх направлениях: интенсивно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, устраняет сухость и шелушения, глубоко питает, насыщая кожу необходимыми микроэлементами, обладает анти-эйдж эффектом, возвращает коже упругость и эластичность, подтягивает и разглаживает мимические морщинки. Улучшает внешний вид и выравнивает тон кожи.
Состав подарочного набора:
- тонер 150 мл
- крем для лица 50 мл
- крем для кожи вокруг глаз 30 мл
Больше корейской косметики вы можете найти в магазине KreamChick.
Адрес: Слуцк, ул. П.Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
Телефон: (8029) 624 27 93
Подарок: набор по уходу за кожей от онлайн магазина 7745
Набор подарочный ZIAJA Natural Olive для НЕЁ.
Состав:
1. Лосьон для тела ZIAJA Natural Olive (400 мл) для сухой и нормальной кожи с формулой «вода в масле» обладает чудесными регенерирующими, увлажняющими и смазывающими свойствами.
2. Крем для рук ZIAJA Natural Olive (80 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного применения. Действие: интенсивно питает, смягчает и укрепляет кожу.
3. Гель для душа ZIAJA Natural Olive (500 мл) для сухой и нормальной кожи. Подходит для ежедневного ухода за телом. Действие: отлично очищает, разглаживает и смягчает кожу. Интенсивно увлажняет, предотвращает потерю влаги.
Набор подарочный GILLETTE Fusion5 для НЕГО:
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Подарок: умные часы CANYON CNS-SW75BL из онлайн-магазина 7745
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Грузовик-транспортёр HOT WHEELS City. Крутой спуск станет отличным подарком для юных автолюбителей. Грузовик-транспортёр не только перевозит и хранит машинки, но и имеет крутой спуск для разных трюков. Все детали набора сделаны из качественных и безопасных для ребёнка материалов. В набор входит 1 машинка Hot Wheels.
Кукла CAVE CLUB Телла и волчонок Ханч сделаны в стиле доисторических времён. Кукла одета в яркое неоновое платье со звёздным принтом и пушистой окантовкой. Её ручной питомец Ханч повсюду следует за ней. Детям понравится играть с этими замечательными куклами и создавать свои собственные приключения в мире Cave Club.
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Подарок: профессиональный фен с ионизацией от Магазина профессиональной косметики "Бьюти"
Магазин профессиональной косметики "Бьюти" представляет идеальный подарок для любой девушки:
BaByliss PRO Caruso Ionic - профессиональный фен с ионизацией.
Особенности фена Babyliss Caruso Ionic:
Контакты:
Подарок: подарочный сертификат от сети парикмахерских «Город Красоты»
Сеть парикмахерских «Город Красоты» предлагает ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - отличная идея подарка.
И вот почему:
Услуги, которые вы можете получить:
- Маникюр
- Наращивание ногтей
- Педикюр
- Стрижки, окрашивание, укладки
- Кератиновое выпрямление волос, ботокс, ламинирование и др.
- Плетение косичек
- Мужские стрижки
Сайт - gorod-krasoty.by
Социальные сети:
Подарок: уходовая процедура с массажем лица от @karpovich_kosmetolog
Приятная уходовая процедура с массажем лица:
Подарите счастье любимым. В студии "Доктор Красоты" вы всегда можете приобрести сертификаты на услуги.
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Подробности по телефону: +375 (29) 752 44 82
Подарок: подарочный сертификат или подарочный набор от магазина нижнего белья "Новый образ"
Магазин с большим выбором женского белья от 6 белорусских производителей:
Широкий выбор качественного фабричного белья на любые размеры! А также халаты, сорочки, пеньюары, пижамы, эротическое бельё. Слитные и раздельные купальники круглый год в ассортименте.
Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 118
Телефон: +375(29) 610 267 4
Режим работы: Пн-Пт: с 10.00 до 18.00, Сб-Вс: с 10.00 до 16.00
Подарок: Сертификат на перманентный макияж любой зоны от @anastasiakapatsevich
Качественный перманентный макияж (бровей, губ, век).
Подарок: Подарочный сертификат на парфюмерию от Etib Parfum на 30, 50 и 100 мл.
Etib Parfum – премиум-ароматы на основе натуральных компонентов middle-сегмента.
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл.
Яркие и глубокие, свежие и универсальные - мы предлагаем действительно большой ассортимент качественных и стойких ароматов. Наши консультанты помогут подобрать идеальный парфюм для себя или в подарок!
Косметический кабинет "Эстетика" предлагает следующие услуги:
Все процедуры проводятся с использованием сертифицированной профессиональной косметики мировых брендов.
Заказать сертификат и записаться на процедуры можно по тел.: +375447289723 (Viber, WathsApp, Telegram)
Адрес: ТЦ "Континент", ул. Копыльская, 13
Телефон: 8(044) 700 07 30, 8(01795) 7 94 70
Время работы: Пн-чт с 8:00-00:00
Пятница: 8:00-02:00
Суббота: 110-02:00
Воскресенье : 10:00-00:00
Фишка: фирменная шаурма
Адрес: мини-рынок, ул.Социалистическая, пав. 14
Предзаказ: 8025 530 36 29
Время работы: 11:00 - 22:00