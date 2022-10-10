Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале октября).

2002 год

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фото из личного архива «Кур’ера»
Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
8 октября. В этот день погода удивила — пошёл снег
Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
10 октября. Железнодорожная станция Слуцк

2012 год

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
1 октября. Начал ходить автобус городского маршрута №21. Фото: Алесь Достанко
Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
4 октября. В СШ №11 сотрудники МЧС провели занятие по основам безопасной жизнедеятельности, была отработана эвакуация людей из здания школы, а также на стадионе сожжён автомобиль с последующим тушением. Фото: Алесь Достанко

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
5 октября. День учителя в 2012 году отмечался в воскресенье, 7 октября. Основные поздравления в адрес педагогов звучали накануне — в пятницу. Ещё раньше ученики от каждого класса вывешивали в стенах школы свои поздравительные плакаты. Фото: Алесь Достанко
Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
6 октября. Очередной ярмарочный день на площадке возле городской библиотеки. Горожане запасались овощами. Капуста по 3000 руб., картофель — 1000, морковь — 2000, лук — 3-4 тыс. рублей. Помидоры — 5-10 тыс. рублей. Фото: Алесь Достанко
Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
6 октября. Футбольный матч ФК «Слуцк» — ФК «Сморгонь» закончился со счётом 1:0

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
6 октября, вечер. Машина влетела на кладбище, пробив чугунную ограду. Водитель и пассажир были ранены, но «Волгу» покинули самостоятельно.

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
9 октября. Три с половиной часа жюри проекта телеканала СТВ «Поющие города» слушало слуцких певцов из народа, мечтающих прославиться на всю страну. Фото: Лера Готовчик

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Аварии на железной дороге и городском кладбище. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
9 октября. На пересечении улиц Тутаринова и Транспортная ведётся строительство нового автомоечного комплекса. Фото: Леонид Григорич